Tráfico vigilará a los motoristas los fines de semana para evitar muertes

Motoristas camuflados de la Guardia Civil hablan con un compañero uniformado para preparar un servicio de vigilancia. X. M.

La Dirección General de Tráfico intensificará la vigilancia de las carreteras más frecuentadas por motoristas durante los fines de semana de junio a octubre, que es el período en el que se incrementan los desplazamientos en moto, incluso como forma de ocio. El objetivo de esta medida es reducir la siniestralidad de uno de los colectivos más vulnerables en carretera, así como verificar el cumplimiento de las normas e incidir en la importancia de respetarlas para mejorar la seguridad vial. La campaña se desarrollará a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que prestará especial atención a los comportamientos de riesgo más frecuentes, que son el exceso de velocidad, los adelantamientos antirreglamentarios, el consumo de alcohol y drogas o la circulación sin el casco y el resto de elementos de protección.

La DGT advierte que los datos de siniestralidad muestran la necesidad de reforzar las medidas preventivas, especialmente durante los fines de semana, ya que más de la mitad de los siniestros mortales de moto de este año ocurrieron entre las tres de la tarde del viernes y la medianoche del domingo. Hasta el 31 de mayo de este 2026 murieron 104 motoristas en las carreteras españolas y 58 de ellos perdieron la vida en ese intervalo horario. En general, la siniestralidad del colectivo de motoristas sigue en aumento, pues solo en el pasado mes de mayo perdieron la vida 31 motoristas, 7 más que en el mismo mes del año 2025. La mayor parte de la siniestralidad se concentra en las carreteras convencionales, donde se han registrado este año casi 8 de cada 10 fallecidos (un total de 77 entre enero y mayo), y la salida de vía continúa siendo el tipo de siniestro más frecuente, con 46 víctimas mortales. En este tiempo también han aumentado los fallecidos por colisiones, tanto traseras y múltiples como frontales.

El perfil de riesgo: varón de 45 a 64 años con moto potente

El perfil de mayor riesgo de muerte en accidente de moto es el de un varón de 45 a 64 años, una franja de edad que suma 50 fallecidos en lo que va de año, el 48 % del total. En cuanto a la cilindrada de las motos con más siniestros mortales, esta se asocia a las que tienen una potencia de entre 500 y 1.000 centímetros cúbicos, con 41 usuarios de este tipo de vehículos fallecidos hasta finales de mayo.

España es el segundo país de la Unión Europea con el parque de motocicletas y ciclomotores más numeroso, que superó los seis millones de unidades en el 2025. En este contexto, la vulnerabilidad del colectivo motociclista hace especialmente relevante el enfoque preventivo y la conducción responsable, explican fuentes de la DGT. En su apuesta por la formación, Tráfico reguló el pasado año la obtención del permiso A de motocicletas, reforzando su carácter práctico y la concienciación sobre las consecuencias de los siniestros, además de incluir contenidos sobre los sistemas de ayudas a la conducción (ARAS). Asimismo, ofrece cursos de conducción segura y eficiente para motoristas, de carácter voluntario, que ya han realizado más de 700 conductores, para mejorar habilidades y, en su caso, recuperar dos puntos del permiso de conducción.

La seguridad vial requiere también del compromiso de los propios motoristas. Por eso, resulta fundamental insistir en la importancia de utilizar un equipamiento adecuado. El uso del casco reduce el riesgo de fallecimiento hasta un 42 %, y las lesiones en la cabeza, un 69 %, según un reciente estudio del INSIA para la DGT, mientras que los sistemas airbag para motoristas contribuyen a aliviar de forma notable la gravedad de las lesiones en caso de siniestro. En este sentido, la DGT y Anesdor han elaborado una guía técnica en vídeo sobre el airbag para motoristas, en la que se explican las principales pautas de utilización y se resuelven algunas de las dudas más habituales. Este documento se puede consultar en el siguiente enlace:

Ropa y guantes

El estudio confirma igualmente que la ropa con protectores disminuye la probabilidad de lesiones entre un 23 y un 45 %, según la región corporal, y reduce hasta un 90 % las abrasiones y las heridas abiertas en las zonas protegidas. Por su parte, los guantes reducen a la mitad las lesiones en las manos, y las botas, hasta un tercio de las lesiones en pies y tobillos.

Tráfico advierte que es esencial evitar las distracciones, que son causa de numerosos siniestros. La velocidad es otro factor determinante, por lo que respetar siempre los límites y adaptarla a las condiciones de la circulación y el estado de la carretera permite anticipar las reacciones de los demás usuarios y amplía el margen de reacción ante imprevistos. La conducción preventiva implica, además, mantener la distancia de seguridad, que debe ser mayor cuando aumente la velocidad o disminuya la visibilidad o la adherencia. De hecho, la DGT recuerda que la prevención debe comenzar incluso antes de iniciar el trayecto. Revisar el estado de la motocicleta, con especial atención a neumáticos, frenos, alumbrado y niveles, son otras recomendaciones que contribuyen a garantizar las condiciones adecuadas para completar los desplazamientos y el regreso con seguridad.