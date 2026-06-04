El Clúster da Función Loxística defiende que hay demanda suficiente para nuevos servicios ferroviarios de mercancías con llegada o salida en la comunidad

Jornada organizada por el Clúster este jueves en Barcelona

La logística es un punto clave para muchas empresas y existe un interés creciente por incorporar el ferrocarril en esas cadenas de transporte y distribución. Así lo asegura el Clúster da Función Loxística de Galicia, que este jueves reunió en Barcelona a representantes empresariales, operadores ferroviarios, autoridades portuarias e instituciones para avanzar en una estrategia común que permita impulsar nuevos servicios ferroviarios de mercancías con origen y destino en Galicia.

Durante esta jornada se presentaron las principales conclusiones de un estudio elaborado por Miebach Consulting. Entre ellas, el representante de la consultora, Rafael Bofill, destacó que el informe «acredita la existencia de «demanda suficiente para impulsar nuevos servicios ferroviarios de mercancías desde Galicia», al tiempo que confirma la afirmación anterior de que el interés de las empresas por incluir el transporte de mercancías por tren a sus cadenas logísticas es cada vez mayor.

El Clúster, explican en una nota de prensa, ha complementado esa investigación y conocimiento sobre el mercado con los datos recabados a través del contacto directo que esta organización mantiene con empresas cargadoras, operadores, puertos y plataformas logísticas. De este modo, han podido identificar que existen «oportunidades reales» para el desarrollo de nuevos trenes multicliente.

Así las cosas, en el encuentro celebrado en Barcelona se destacó que Galicia, el norte de Portugal y Castilla y León están desarrollando una estrecha colaboración para identificar sinergias logísticas y promover servicios capaces de aprovechar los flujos de mercancías existentes entre estos territorios, reforzando su conexión con los principales corredores nacionales e internacionales.

Durante la sesión también se abordó la necesidad de seguir avanzando en la coordinación público-privada para acelerar el desarrollo ferroviario de la región. En este sentido, se adelantó la colaboración con las administraciones públicas para la creación de una Oficina Técnica del Ferrocarril, concebida como una herramienta de apoyo para identificar oportunidades, acompañar a las empresas y facilitar la puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios.

Igualmente, el Clúster reconfirmó su posición como agente facilitador entre todos los actores implicados, con el objetivo de conciliar intereses, generar masa crítica y favorecer la puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios con origen y destino en Galicia. «La demanda existe: el reto es convertir el potencial en nuevos servicios ferroviarios», sentencia esta organización. De ahí que la jornada concluyese con el compromiso de que empresas, operadores, puertos y administraciones seguirán trabajando de forma conjunta con el Clúster para transformar el potencial detectado en nuevas conexiones ferroviarias estables y competitivas, capaces de responder a las necesidades logísticas de la industria y consolidar el papel de Galicia como nodo estratégico del Corredor Atlántico.