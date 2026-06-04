Rueda y Barbón abordarán en Ribadeo los desafíos de Galicia y Asturias

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en una edición del foro Encuentros en el Eo, en Ribadeo. VÍTOR MEJUTO

Ribadeo volverá a servir de puente entre Galicia y Asturias un año más con el foro Encuentros en el Eo, organizado por La Voz y el Banco Sabadell, que reunirá este viernes a los presidentes de ambas comunidades. Alfonso Rueda ejercerá como anfitrión, después de que Adrián Barbón hiciera lo propio el año pasado en Oviedo, en una cumbre que servirá para que ambos dirigentes repasen los grandes retos y desafíos que enfrentan desde sus administraciones. Aunque de distinto signo político, Rueda y Barbón han mostrado sintonía en cada edición, compartiendo soluciones a los distintos problemas que enfrenta esta esquina peninsular.

El auditorio municipal Hernán Naval volverá a albergar esta cita, que comenzará a las doce del mediodía con la bienvenida del presidente de La Voz de Galicia, Lois Blanco Penas, seguida por la intervención del director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda Moreno. El encuentro entre los presidentes de la Xunta y del Principado de Asturias será moderado por el director de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, Xosé Luís Vilela, con preguntas del director de La Voz de Galicia, Rubén Santamarta, y de La Voz de Asturias, Luis Fernández. El debate podrá seguirse con vídeo en directo a través de la página web de La Voz a partir de las 12 horas.

La presente edición estará marcada por las consecuencias del contexto internacional, marcado por la inestabilidad, los cambios en el orden mundial y las guerras, y en cómo los gobiernos autonómicos de Galicia y Asturias se enfrentan a las consecuencias económicas que acarrea esta volatilidad global. Pero también en asuntos domésticos, como la vivienda y la sanidad, temas que centrarán el segundo bloque del programa.

El foro permitirá a los dos presidentes departir sobre los principales deberes para Galicia y Asturias: el crecimiento del sector turístico, la mejora en las comunicaciones y cómo innovar en industria. Alfonso Rueda tendrá aquí oportunidad de abordar uno de los principales hitos económicos para la comunidad: la llegada de la factoría de la filial MG, de la compañía china SAIC, a la comarca de Ferrolterra. El Consello de la Xunta aprobó este lunes la declaración de proyecto industrial estratégico (PIE) para impulsar la construcción de la primera fábrica de MG en suelo europeo, con la que se prevé la creación de 2.300 empleos.

El guion se abre a partir del último bloque, sobre las prioridades políticas y sociales de ambas comunidades. El encuentro se produce en el contexto del debate sobre la reforma pendiente de la financiación autonómica. El ministro de Hacienda, Arcadi España, remitió cartas esta semana a los distintos ejecutivos autonómicos para celebrar cumbres bilaterales en las que abordar con cada comunidad sus propuestas para renovar el sistema. Una fórmula que los barones del Partido Popular rechazan, incluido Rueda, que apuesta por un encuentro entre todas las comunidades autónomas. Así lo expresó el presidente gallego este martes en Barcelona, en la reunión del Cercle d’Economia, junto a sus homólogos de País Vasco, Imanol Pradales, y de Cataluña, Salvador Illa. «Los recursos de todos se negocian entre todos», proclamó Rueda.

Y a pesar de compartir color político con el Gobierno central, el socialista Adrián Barbón ya advirtió ayer que Asturias no apoyará el nuevo modelo si no se introducen «modificaciones sustanciales». Días antes, su consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, reconoció que en el Principado «no gustaron las formas de cómo empezó la propuesta de reforma».

Izado de bandera

Antes de comenzar el acto, Rueda y Barbón asistirán al izado de la nueva municipal bandera de Ribadeo, que tendrá lugar en el ayuntamiento. El centro de la enseña, aprobada por la Xunta y con fondo azul combinado con franjas blancas, incorpora los símbolos históricos del concello: la llave, la estrella y las olas del mar.