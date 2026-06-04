Las obras en la estación de A Coruña provocarán un mes de cortes de trenes

Personas en el entorno de la estación provisional de tren de A Coruña Marcos Míguez

Las pruebas de las nuevas vías ferroviarias de la futura estación intermodal de A Coruña obligarán a modificar la circulación de trenes durante más de un mes. Entre el 5 de junio y el 10 de julio, Renfe sustituirá parte de los servicios ferroviarios por autobuses para permitir los trabajos de comprobación de las nuevas infraestructuras que está ejecutando el ADIF. Así, los cambios se desarrollarán en dos fases. La primera, entre el 5 y el 25 de junio, afectará a los trenes regionales y de media distancia. La segunda, entre el 26 de junio y el 10 de julio, supondrá el cierre total de la estación para la circulación ferroviaria.

Durante la primera fase dejarán de circular los trenes regionales que conectan A Coruña y Vigo-Guixar, así como los servicios de media distancia con Lugo y Ferrol. Los viajeros de la línea de Vigo realizarán por carretera el trayecto entre A Coruña y Santiago, mientras que los usuarios de los trenes hacia Ferrol y Lugo serán trasladados en bus entre A Coruña y Betanzos-Infesta, desde donde podrán continuar su viaje en tren. La misma operativa se seguirá en sentido contrario. Además, por necesidades de rotación de material, el último tren Madrid-A Coruña del 25 de junio (Avlo 4597) también realizará por carretera el tramo Santiago-A Coruña.

La segunda fase será más intensa. Entre el 26 de junio y el 10 de julio ningún tren podrá entrar o salir de la estación coruñesa. Renfe habilitará servicios alternativos por carretera entre A Coruña y Santiago para los trenes regionales, media distancia, Avant, AVE y Avlo. También habrá autobuses entre A Coruña y Betanzos para los servicios con destino Ferrol, Lugo, Monforte y Ourense. La compañía advirtió de que algunos trenes no tendrán sustitución por carretera, por lo que recomienda consultar cada servicio antes de viajar.

Nuevos horarios en los billetes

Los transbordos obligarán además a modificar los horarios habituales. Al requerir más tiempo de viaje que el ferrocarril, algunos autobuses saldrán con antelación respecto a los trenes que sustituyen. Uno de los ejemplos es el servicio matinal hacia Vigo que normalmente parte a las 9.30 horas y que durante este período extraordinario adelantará su salida cuarenta minutos, a las 8.50.

Para evitar confusiones, Renfe incorporará en cada billete la hora exacta de salida del autobús correspondiente. La operadora también permitirá cambios y anulaciones sin coste para los viajeros afectados.

Cambios en los accesos

Mientras tanto, el entorno de la estación provisional de trenes de A Coruña ya se está adaptando al dispositivo especial. En la Avenida do Ferrocarril se han instalado señales que reservan espacios para los autobuses que realizarán los transbordos y se han colocado paneles informativos en la terminal sobre los servicios afectados. Además, desaparecerá definitivamente la pasarela peatonal que conecta la estación provisional con el aparcamiento temporal construido junto a la Avenida da Sardiñeira, al otro lado de las vías. El párking seguirá operativo, pero los usuarios deberán acceder a la terminal por el recorrido que rodea la antigua estación.

También quedará restringido el acceso de vehículos particulares a la rotonda situada frente al edificio ferroviario, que quedará reservada para los autocares del transporte alternativo, los servicios públicos y los vehículos que transporten a personas con movilidad reducida. Además, se está viendo la posibilidad de habilitar otro acceso diferente para los clientes del Feuvert situado justo al lado y, de esta forma, no saturar la rotonda.

Pruebas para estrenar las vías

Estos cortes en la red ferroviaria permitirán realizar las pruebas previas a la puesta en servicio de las nuevas vías de la estación intermodal. Una vez finalizados los ensayos, a partir del 10 de julio comenzarán a utilizarse las vías más próximas a la Avenida do Ferrocarril. Aunque la estación provisional seguirá funcionando, parte de los viajeros podrán acceder ya a algunos de los nuevos andenes situados bajo la marquesina de la futura terminal.