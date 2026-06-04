Interior sitúa a Galicia como la segunda comunidad más segura de España

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, presenta los datos de criminalidad acompañado por el jefe superior de Policía, Pedro Pacheco, y el general jefe de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Arias. .

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó este jueves que Galicia se mantiene como la segunda comunidad más segura de España, solo por detrás de Extremadura. Así lo indican los datos del balance de criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior con las cifras de delitos registrados en el primer trimestre de este año 2026. Un primer análisis de estos datos indica que Galicia cerró el primer trimestre con una tasa de criminalidad de 35,2 infracciones penales por cada mil habitantes, que es dos décimas más baja que la del mismo período del año pasado y que se sitúa 15 puntos por debajo de la media de España. Eso demuestra, a juicio del delegado del Gobierno, que la comunidad gallega «é un territrorio seguro para a cidadanía e para a actividade económica».

Entre enero y marzo se contabilizaron en Galicia 22.812 delitos, un 1,9 % menos que en el primer trimestre del 2025. El estudio refleja una bajada de un 1,7 % de la criminalidad convencional, con una caída significativa de los hurtos y de los delitos contra la libertad sexual, que descendieron un 10 %. El delegado del Gobierno destacó también que el balance revela un descenso de la cibercriminalidad en Galicia, lo que cambia la tendencia alcista que venía registrándose con los delitos asociados a las nuevas tecnologías. El estudio indica un descenso del 2,3 % en el número de ciberdelitos, que de todas formas siguen representando alrededor de un 30 % del total de infracciones penales.

El balance de criminalidad muestra por primera vez una bajada de la tasa de delictiva en las cuatro provincias gallegas. En A Coruña, la tasa es de 38,2, puntos, una décima menos que en el 2025; en Lugo es de 29, dos décimas menos; en Ourense, es de 31,2, medio punto menos, y en Pontevedra es de 35 puntos, lo que significa un bajada de dos décimas. Estos datos llevaron al delegado del Gobierno a felicitar a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de Galicia, que han logrado también una elevada tasa de eficacia con la resolución de más del 44 % de delitos en este primer trimestre del año.