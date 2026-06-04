El Foro Económico de Galicia advierte de la sobreutilización de las urgencias

El informe señala que el envejecimiento es uno de los factores que contribuye a aumentar el gasto sanitario, en la foto el ambulatorio Concepción Arenal de Santiago SANDRA ALONSO

El Foro Económico de Galicia presentó ayer en el Congreso de los Diputados un pormenorizado informe sobre el gasto en salud en España, elaborado por Beatriz González López-Valcárcel y Santiago Lago, en el que se detallan los principales factores de gasto público en salud y se proponen recomendaciones. Una característica de este gasto es su progresiva deriva hacia el ámbito hospitalario, que ha crecido un 91 % entre 2002 y 2024 (gasto real) frente al 55 % de la atención primaria y al apenas 6 % en prescripción de recetas. Dentro de esta inversión hospitalaria se incluye, eso sí, los medicamentos que se dispensan en el hospital, que son los que más han elevado su factura.

Otro apunte de los expertos es el desequilibrio entre evolución de la actividad frente al gasto. El de recursos humanos, «particularmente enfermería», ha crecido muy por encima de la actividad, salvo urgencias. Y en este último punto el documento hace un inciso, ya que España es el segundo país de la OCDE tras Portugal en frecuentación de urgencias lo que, apunta, «puede ser síntoma de sobreutilización».

El gasto en medicamentos de hospital se duplicó en España en diez años, mientras que el de recetas creció un 43 %. Hay además una cantidad «indeterminada» de fármacos que se dispensan bajo el epígrafe de situaciones especiales, y que por lo tanto no cuentan con un estudio de coste efectividad (uso compasivo, fuera de indicación, fármacos extranjeros...). Los expertos insisten en que la asignación de recursos basada en situaciones especiales debería ser la excepción.

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Pero quizá el mayor potencial de control del gasto sanitario sean las reformas organizativas, al detectar los autores «falta de integración asistencial entre niveles, actividades de bajo valor o medicina defensiva...». En torno al 20 % del gasto sanitario en la OCDE, también en España, es inútil, sin valor o incluso iatrogénico (efecto negativo en la salud involuntario provocado por una intervención médica). Hay tres grandes propulsores del gasto, concluye el informe, y cada uno supone un reto: el envejecimiento poblacional, la farmacia hospitalaria e innovación tecnológica en general, y la organización sanitaria. El documento advierte, eso sí, «que aumentar el gasto sanitario de financiación privada no es una solución para la contención del gasto público».

Cuando se analiza el gasto en salud la mirada se dirige a hospitales y centros de salud, pero el informe elaborado por estos dos especialistas apunta a seis factores de riesgo cuyo control y reducción implicaría un ahorro enorme en sanidad. El principal es la obesidad, el segundo el tabaquismo y el tercer gran bloque la dieta poco saludable. Los otros tres serían la contaminación atmosférica, el consumo de alcohol y la inactividad física. Los seis supondrían para España, según estudios de la OCDE, un ahorro potencial anual de unos 4.278 millones de dólares medidos en PPA (paridades de poder adquisitivo).