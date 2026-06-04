Los errores en la selectividad abren un conflicto entre la Xunta y los organizadores

El presidente de la CIUG, Iván Area, ayer, durante su declaración a los medios en la Facultade de Dereito de Santiago. SANDRA ALONSO

La polémica por los errores que se detectaron en tres pruebas de la selectividad no cesa. Los fallos en los enunciados de varios ejercicios despertaron la indignación de alumnos y profesores y abrieron también un