Los errores en la selectividad abren un conflicto entre la Xunta y los organizadores
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El conselleiro de Educación exige explicaciones a la CIUG, que defiende la gestión de las pruebas e indica que los fallos en Debuxo Técnico e Historia de España no perjudicarán al alumnado05 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La polémica por los errores que se detectaron en tres pruebas de la selectividad no cesa. Los fallos en los enunciados de varios ejercicios despertaron la indignación de alumnos y profesores y abrieron también un