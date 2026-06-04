Los errores en la selectividad abren un conflicto entre la Xunta y los organizadores

Jorge Noya / Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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El presidente de la CIUG, Iván Area, ayer, durante su declaración a los medios en la Facultade de Dereito de Santiago.
El presidente de la CIUG, Iván Area, ayer, durante su declaración a los medios en la Facultade de Dereito de Santiago. SANDRA ALONSO

El conselleiro de Educación exige explicaciones a la CIUG, que defiende la gestión de las pruebas e indica que los fallos en Debuxo Técnico e Historia de España no perjudicarán al alumnado

05 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La polémica por los errores que se detectaron en tres pruebas de la selectividad no cesa. Los fallos en los enunciados de varios ejercicios despertaron la indignación de alumnos y profesores y abrieron también un

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