Educación diseñará un programa alternativo al de auxiliares de conversación que cumpla los mismos objetivos

El programa de auxiliares es muy valorado por los centros, en la foto una joven neozelandesa que participa este curso en un colegio de Ames PACO RODRÍGUEZ

La Consellería de Educación ha confirmado que diseñará un programa que pueda sustituir al de auxiliares de conversación del Gobierno central, y que se implantará lo antes posible. Tras tomar la decisión de no participar en la convocatoria del 2026-27 por la inseguridad jurídica generada por las inspecciones del Ministerio de Trabajo, la Xunta pondrá en marcha una iniciativa similar, «que posibilite chegar aos mesmos resultados que este programa».

Para ello utilizará los 4,8 millones de euros que la administración gallega invertía en el modelo de auxiliares de conversación, que desaparece de los centros educativos gallegos tras dieciséis años funcionando. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, arremetió duramente contra el ministerio, «deben pensar que somos tontos, levamos tempo pedindo que se corrixa algo impresentable».

El programa de auxiliares permite un intercambio cultural entre jóvenes extranjeros de otros países y alumnos españoles, que refuerzan el conocimiento de idiomas. Convocado por el Ministerio de Educación, los auxiliares no tienen una relación laboral, pero la inspección del Ministerio de Trabajo así lo considera y ha impuesto multas ya a Andalucía, Aragón y Valencia. En Galicia se ha abierto un expediente en la provincia de A Coruña por este motivo.

La Xunta pidió seguridad jurídica para seguir con el programa y en una carta a la que ha tenido acceso este periódico, del subsecretario de Educación, Santiago Antonio Roura, afirma que la nueva convocatoria «garantiza de manera expresa el carácter no laboral» de los auxiliares. No obstante, el texto recoge que, «el trabajo conjunto y el compromiso del Ministerio de Trabajo supone una garantía suficiente para el desarrollo del programa, sin perjuicio de la independencia y autonomía técnica y funcional de la Inspección». Esta última coletilla es la que hace pensar a la Xunta que continuarán las inspecciones, con el riesgo a multas millonarias como ya ha ocurrido en otras autonomías. «Nós da moita pena ter que renunciar a este progama pola incapacidade e soberbia do Goberno», lamentó el conselleiro.

Anpas Galegas, una de las agrupaciones de madres y padres más representativas en la comunidad, tiene otra lectura y considera que la decisión de la Xunta de abandonar el programa de auxiliares de conversación «é unha decisión política», que no responde a una situación sobrevenida ni a una imposibilidad de mantener la iniciativa. Al contrario, creen que es una actuación «meditada e anunciada durante meses a través dunha estratexia baseada na creación de incerteza e alarma arredor dun programa que leva anos demostrando a súa utilidade nos centros educativos».

Según Anpas Galegas, la Secretaría de Estado de Educación les trasladó «con claridade» la voluntad de garantizar la continuidad del programa, reforzando sus bases jurídicas y delimitando más claramente las funciones de los auxiliares para evitar malas interpretaciones y el riesgo de sanciones. Frente a esto, aseguran que el Ejecutivo gallego «construiu un relato» para justificar una decisión que responde, a su juicio, «á confrontación institucional e á lóxica do aforro», dado que los supuestos riesgos inasumibles invocados no impidieron al Gobierno central adaptar el programa y convocar nuevamente las plazas.

«Resulta evidente que a Xunta buscaba unha saída e non unha solución», indica la entidad en una nota remitida a los medios. En ella considera que mientras otras administraciones «traballaron para asegurar a continuidade dun programa valorado pola comunidade educativa», el Gobierno gallego «optou por presentar a súa retirada», disfrazando de «prudencia» la eliminación de una herramienta «fundamental para a aprendizaxe de linguas, a apertura cultural do alumnado e a internacionalización das aulas galegas». «Pero a prudencia non consiste en eliminar recursos educativos; consiste en corrixir os problemas e preservar aquilo que funciona», remachan.