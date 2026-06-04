Consumidores celebran el «horizonte posible» del traspaso de la AP-9, pero inician una campaña por su gratuidad

Imagen de archivo de la AP-9 a su paso por Ferrol JOSE PARDO

La Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) celebra que el traspaso de la autopista AP-9 a Galicia sea «por primera vez en muchos años» un horizonte «institucional posible», pero exige el rescate de la vía y su gratuidad para el usuario. «Existen señales esperanzadoras de que este camino comienza a abrirse», ha destacado el actor Xavier Estévez en la presentación de la campaña 'AP-9 Nosa e De Balde', realizada en el marco de una jornada sobre movilidad en la comunidad gallega organizada este viernes por Ucgal.

La iniciativa, aseguran, «nace de la sociedad civil y aspira a convertirse en una reivindicación colectiva», de modo que la asociación de consumidores impulsará una recogida de firmas para reclamar tanto la transferencia como la eliminación de los peajes de la Autopista del Atlántico.

El actor que da voz a la campaña resaltó que el reciente acuerdo político sellado en el Congreso «contempla no solo el traspaso de la gestión, sino también de su titularidad». Algo que, a su juicio, es «un paso relevante», pero que«no resuelve por sí solo los problemas, ni implica la transferencia inmediata», aunque sí supone un «avance político e institucional».

También se refirió al posible rescate de la concesión, planteando que «la pregunta no es solo cuánto cuesta rescatarla, sino cuánto cuesta no hacerlo». La iniciativa reclama también la paralización de «las subidas abusivas» en un «horizonte real de gratuidad», pues un «país entero depende diariamente de la infraestructura». De ahí que Ucgal invite a la sociedad, las instituciones y los agentes económicos y sociales a sumarse «por el traspaso, por el rescate y por el fin de un abuso histórico».

Rebaja de pena para la extesorera de Audasa que se apropió de 1,2 millones

Por otro lado, este jueves se ha sabido que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado en un año y cinco meses la pena de cárcel impuesta a una extesorera de Audasa y de Autoestradas de Galicia que entre octubre del 2008 y enero del 2019 se apropió de 1,2 millones de euros. La condena queda así en cuatro años de prisión.

En su sentencia, el Supremo la condena por un delito continuado de falsedad de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa cualificado, pero estima parcialmente el recurso interpuesto por la procesada y excluye la continuidad en el delito de estafa que sí habían apreciado la Audiencia Provincial de A Coruña y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El TS da la razón en ese aspecto a la procesada, I. C. M., al no constar que ninguna de las transferencias individuales superara los 50.000 euros, aunque el importe total sí pasara esa cuantía. Aplicar la agravación supondría incurrir en la doble valoración del perjuicio total.

El alto tribunal mantiene el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida y condena a la extesorera a abonar una indemnización de 1.103.600 euros a Audasa y 125.155 euros a Autoestradas de Galicia. Su marido responderá de ellos solidariamente al ser considerado partícipe a título lucrativo, dado que no se aceptó su recurso de casación.

El fallo recoge que la mujer, aprovechando la posición confiada de gestión contable y tesorería, entre los años 2011 y 2018 transfirió desde distintas cuentas bancarias de Audasa a la suya un total de 1.237.686,31 euros, de los que se apropió y que no correspondían con ningún pago o gasto real de las empresas. Ese dinero lo destinó a consumo personal y familiar, para gastos como la reforma de la vivienda, la construcción de una piscina, la compra de vehículos o viajes.