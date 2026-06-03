La Xunta esperará al final del juicio del incendio de Oímbra para «actuar con todas as consecuencias»

Un bombero forestal sofocando las llamas con un batefuegos en Oímbra, el 14 de agosto. Santi M. Amil

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha recordado este mediodía en el Parlamento gallego que la investigación sobre el incendio de Oímbra -que calcinó en agosto del año pasado cerca de 24.000 hectáreas en la Comunidad, siendo el segundo fuego más grande de la historia de Galicia- está judicializada y ha anunciado que la Xunta colaborará con la justicia para que se aclare lo ocurrido. «Cando termine a investigación, se actuará con total responsabilidade y con todas as consecuencias», ha respondido al diputado nacionalista, Secundino Fernández, quien acusó a la Administración gallega de una actuación «neglixente».

El representante del Bloque recordó que el incendio tuvo su origen en unas chispas provocadas por una maquinaria que estaba llevando a cabo labores de roza en una pista de titularidad municipal en pleno agosto, en una jornada en la que el índice de riesgo de incendios era extremo y no podría operar, a no ser que hubiese autorización expresa de la Consellería de Medio Rural. Secundino Fernández insistió en que esa maquinaria estaba contratada por al Xunta a través de la empresa pública de Servicios Agrarios Galegos (Seaga).

«¿Por que estaba traballando unha maquinaria nese período cando estaba totalmente prohibido? ¿Había autorización para que o 12 de agosto traballase? ¿Por que Seaga non paralizou esa maquinaria? ¿Quen lle deu as ordes ao traballador?», ha preguntado Fernández, quien recordó que el operario fue detenido y está a la espera de juicio.

En su respuesta, la conselleira contextualizó la situación que se vivió durante esas jornadas de agosto, con cerca de 50 incendios activos en toda Galicia, lo que supuso una «enorme presión operativa» de los dispositivos. Pese a esto, precisó, el incendio de Oímbra tuvo una respuesta «inmediata», con un tiempo de reacción de 17 minutos, tres menos que la media. La conselleira puso en valor el esfuerzo de todos los que colaboraron en la extinción de ese fuego y pidió al diputado del Bloque «menos oportunismo político», a la espera de que la Justicia actúe.

El diputado nacionalista recordó que el Parlamento gallego no es un tribunal para dirimir cuestiones penales, pero sí para determinar la responsabilidades políticas. «Moita propaganda e nin unha soa frase de arrepentimento», lamentó Fernández. El representante nacionalista preguntó si va a dimitir algún responsable y exigió el cese de Luisa Piñeiro, que entonces era la directora de Seaga y que en la actualidad ocupa el puesto de directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal.