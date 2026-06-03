Urgencias del CHUO serán considerado de difícil cobertura ante las complicaciones para encontrar personal

Urgencias del CHUO, foto de archivo ALEJANDRO CAMBA

Las urgencias del CHUO viven una situación de tensión por la dificultad para encontrar personal, por lo que la Xunta ha adoptado medidas excepcionales para garantizar su cobertura. Ante la carencia de recursos humanos que afecta a este dispositivo, el Sergas adoptará medidas urgentes, como una bolsa de voluntarios en el que se apuntaron ya sesenta profesionales.

Además, el Sergas quiere extender a los profesionales de este servicio los criterios de difícil cobertura, lo que implica la provisión de plazas mediante el concurso de méritos, es decir, sin oposición, o puntuar el triple el tiempo trabajado en este dispositivo, por ejemplo para los concursos de traslados o la carrera profesional.

Concurso de enfermería familiar

Además, la mesa sectorial de sanidad abordó el concurso específico de enfermería familiar y comunitaria, en el que prevé incrementarse en 182 el número de plazas ofertadas. Este proceso se desarrollará en una única fase y se bloquearán todas las plazas incluidas de cara al próximo concurso de traslados. Los sindicatos podrán presentar alegaciones.