Tomás Ucha, jefe de sumilleres en DiverXO: «El ego arruina las mejores botellas»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Argentino de nacimiento y criado en las Rías Baixas, de ser un vino, dice que sería un caíño tinto: «La gente cuando lo prueba piensa: ''Qué raro es esto". Creo que soy ese perfil de persona, difícil de entender, pero que cuando la descubres es guay»04 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Dice que tiene wasaps perdidos en el quinto infierno, que es un desastre con el móvil. Por eso, para conseguir una entrevista con el sumiller Tomás Ucha (Buenos Aires, 1993) hice que mi hermana fuese