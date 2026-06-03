El Sergas da un nuevo giro a su organigrama para reforzar una convulsa atención primaria
SANTIAGO / LA VOZ
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Dos grupos de trabajo ultiman sus propuestas: autoconcertación cuando se superen los 30 pacientes o formación homogénea al personal administrativo para liberar burocracia03 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Aposta definitiva da Consellería de Sanidade pola atención primaria». Así definió ayer mismo el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, la incorporación de una nueva dirección xeral al organigrama del Sergas, denominada de atención primaria