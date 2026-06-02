Sanidade busca herramientas para que anular una cita de hospital sea más fácil y reducir el absentismo
GALICIA
La Xunta presenta una campaña, con el lema Protexamos o que nos protexe, en la que apela a un uso responsable de los servicios sanitarios02 jun 2026 . Actualizado a las 18:50 h.
Protexamos o que nos protexe. Con este lema Sanidade pondrá en marcha este miércoles una campaña para apelar a los usuarios a que hagan un uso responsable de los servicios sanitarios. Con ello, la Xunta pretende que tanto población como profesionales utilicen de forma racional los recursos de salud y, en concreto, anulen aquellas citas a las que no puedan acudir, y recurran a las urgencias solo cuando sea necesario. En el 2025 se contabilizaron más de 1,1 millones de consultas a las que no acudieron los pacientes, 864.000 de ellas en atención primaria. Aunque en cifras absolutas el número es mayor en los centros de salud, en términos porcentuales el absentismo es muy superior en las consultas de hospital (un 5,69 % de inasistencias frente al 3,2 %).
Entre los motivos que explican está diferencia figura que las citas hospitalarias acostumbran a demorarse en el tiempo y son más difíciles de cancelar, ya que no se puede hacer a través de la aplicación móvil. Precisamente por este motivo la consellería trabaja para mejorar este sistema. Fuentes del departamento sanitario aseguran que se están valorando distintas alternativas para ver cuál de ellas es más operativa.
Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade, presentó esta campaña acompañado por la secretaria xeral técnica, Natalia Lobato. Caamaño señaló que el objetivo de la campaña es poner en valor «o gran sistema sanitario» y responde a una demanda de distintos colectivos profesionales. «Pequenas accións individuais poden xerar un impacto moi positivo no conxunto dos sistema», apuntó. Con material gráfico, cuñas de radio, un anuncio de televisión y material audiovisual para las redes sociales, se trasladarán a la población mensajes en positivo como, «se acudimos a urxencias so cando é necesario, axudamos aos que máis o precisan» o «se anulas unha cita á que non podes acudir, axudas a que outra persoa sexa atendida antes». Junto a estos pequeños mensajes se incluye un lema motivador: «todos a unha!» para poner en valor un servicio de salud que absorbe más del 40 % del presupuesto de la Xunta, cuenta con más de 48.000 trabajadores y es un referente en ámbitos como el cribado neonatal, el calendario de vacunación o el diagnóstico precoz de cáncer.