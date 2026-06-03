Investigan a cinco guardias civiles por facilitar información a un grupo que vendía droga en Carballo

Operación de la Guardia Civil llevada a cabo en el barrio de O Sisto de Carballo el 6 de mayo del 2025. Ana García

La titular del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza 1 de Carballo ha abierto diligencias contra cinco guardias civiles y otras veinte personas más por diferentes hechos delictivos. Entre ellos, una supuesta