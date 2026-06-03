Investigan a cinco guardias civiles por facilitar información a un grupo que vendía droga en Carballo
CARBALLO / LA VOZ
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Una jueza vincula a uno de los funcionarios con seis delitos, entre ellos estafa, falsificación documental, extorsión y cohecho03 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La titular del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza 1 de Carballo ha abierto diligencias contra cinco guardias civiles y otras veinte personas más por diferentes hechos delictivos. Entre ellos, una supuesta