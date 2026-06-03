La Xunta abandona finalmente el programa de auxiliares de conversación ante el riesgo de multas millonarias

Dos auxiliares de conversación en un centro educativo de Ferrol (foto de archivo) JOSE PARDO

Adiós al programa de auxiliares de conversación. La Consellería de Educación ha decidido abandonar esta iniciativa en la que Galicia participaba desde el año 2009 y que convoca el Ministerio de Educación. Las inspecciones que realiza Trabajo, con multas millonarias a Valencia y Andalucía por considerar que los lectores tienen una relación laboral con las comunidades y por lo tanto deben cotizar a la Seguridad Social, ha llevado a la Xunta a decidir no participar en la convocatoria del 2026-2027 ante el riesgo de multas, ya que de hecho hay una inspección abierta en la provincia de A Coruña.

Hace unos días el conselleiro de Educación remitía una carta a la ministra, Milagros Tolón, en la que ofrecía al Gobierno central los 4,8 millones que invierte en este programa anualmente (de los 5,2 totales) para que realice directamente los contratos y evitar así las multas, pero en la conferencia sectorial de este miércoles se rechazó esta posibilidad. El ministerio considera que sería un trato distinto al resto, aunque la Xunta insiste en que podría adoptarse esta medida en todas las comunidades que lo requieran.

El Gobierno incorporó una anexo en la nueva convocatoria en la que explicita que no existe una relación laboral entre auxiliares y administraciones, y de hecho estos jóvenes extranjeros no pueden llevar a cabo ninguna tarea exclusiva de los docentes. «Es un programa de intercambio cultural y educativo que beneficia tanto a los propios auxiliares como a las administraciones educativas participantes», insiste el departamento de Milagros Tolón, pero la Xunta mantiene que las aclaraciones del anexo ya estaban incluidas en las guías y normativas de anteriores convocatorias y eso no evitó enormes sanciones a otras autonomías. «Sentímonos estafados e enganados por un Goberno central que se lava as mans ante as incongruencias, irresponsabilidade e enfrontamento entre dous ministerios dun mesmo executivo, o de Educación, en mans do PSOE, e o de Traballo, en mans de Sumar», lamenta la Xunta. Y es que mientras un departamento asegura que no hay relación laboral, el otro multa al entender que sí la hay.

Nuevo requerimiento

Pese a que el Ministerio de Educación insiste en que el programa cuenta con seguridad jurídica, el de Trabajo acaba de reclamar a la Xunta nueva documentación sobre el expediente abierto en la provincia de A Coruña. Además, el Gobierno reconoció por escrito a la Xunta que las inspecciones pueden continuar.

Desde la Consellería de Educación explican que usarán los fondos para poner en marcha otro programa que permita trabajar el aprendizaje de lenguas extranjeras. Galicia era una de las comunidades que participaba más intensamente en este plan, con auxiliares en 791 centros educativos de 238 concellos.

Casi 20 millones para Galicia

En la conferencia sectorial se acordó el reparto de fondos de varios programas de apoyo educativo, que permitirán a Galicia contar casi con 20 millones de euros. Se trata de los planes de refuerzo de competencia lectora (3,1 millones); refuerzo de la competencia matemática (6,5); dos programas de educación inclusiva (2,6 millones para uno y 519.306 euros para otro), que buscan transformar los centros educativos en entornos plenamente inclusivos; el conocido como PROA+ (más de seis millones), y el de bienestar y protección en los centros educativos, en el que Galicia recibe 689.357 euros.

Todos ellos están encaminados a potenciar el aprendizaje de los alumnos más desfavorecidos, la convivencia escolar y la inclusión.