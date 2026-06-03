Denuncian al Concello por el calor extremo en las oficinas de la Policía Local de Ourense: 28'5 grados a las tres de la madrugada

La Voz OURENSE

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Edificio de la Policía Local de Ourense, en una imagen de archivo.
Edificio de la Policía Local de Ourense, en una imagen de archivo. ALEJANDRO CAMBA

El servicio de Recursos Humanos informó a los trabajadores de que hace falta una pieza del extranjero para arreglar el aire acondicionado

03 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Aunque este martes las temperaturas dieron un cierto respiro a los ourensanos, la capital de la provincia lleva un par de semanas soportando un calor sofocante. Los agentes de la Policía Local lo sufren cuando

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