Denuncian al Concello por el calor extremo en las oficinas de la Policía Local de Ourense: 28'5 grados a las tres de la madrugada
OURENSE
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El servicio de Recursos Humanos informó a los trabajadores de que hace falta una pieza del extranjero para arreglar el aire acondicionado03 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Aunque este martes las temperaturas dieron un cierto respiro a los ourensanos, la capital de la provincia lleva un par de semanas soportando un calor sofocante. Los agentes de la Policía Local lo sufren cuando