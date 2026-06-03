Los delitos de odio crecieron en Galicia un 53 % en un año

Una pintada xenófoba en Vilaboa, en una foto de archivo CAPOTILLO

Galicia registró el año pasado 118 delitos de odio. Los más frecuentes fueron los incidentes relacionados con el racismo o la xenofobia (un total de 39), seguidos de los relacionados con la ideología (28) y los vinculados a la orientación sexual o el género (27). Así lo recoge el informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España presentado este miércoles por el Ministerio del Interior en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (Cetse), en El Pardo (Madrid).

En la comunidad gallega también se registraron cuatro casos de antisemitismo, otros cuatro de discriminación por sexo o género, tres de antigitanismo, tres por creencias o prácticas religiosas, dos de aporofobia (odio a los pobres), dos de disfobia (odio a la discapacidad), uno de discriminación por enfermedad y otro de islamofobia, además de cuatro agrupados en el apartado de otros incidentes.

Comparando los datos del 2025 con los del informe del 2024, se detecta que los delitos de odio en la comunidad gallega crecieron un 53,25 % en un solo año. Llama especialmente la atención el aumento de los vinculados a cuestiones ideológicas, dado que se quintuplicaron (hace dos años fueron cinco). Un alza que podría estar relacionada con la polarización social.

Con todo, la tasa de infracciones penales de odio por cada cien mil habitantes en Galicia se situó en el 2025 por debajo de la media española. Fue de 4,35, frente a la media estatal de 4,92. Fue, además, la sexta más baja entre todas las comunidades y ciudades autónomas. La lista la encabezan Melilla, Navarra y Ceuta.

Por provincias, A Coruña registró el mayor número de infracciones, con 55, seguida por Pontevedra, con 39. En Ourense se contabilizaron 14 y en Lugo, 10. Centrándose en el número de víctimas, en Galicia fueron un total de 95. Las fuerzas y cuerpos de seguridad lograron esclarecer casi tres de cada cuatro delitos (el 74,6 %) y hubo 41 detenidos o investigados.

España marca su máximo histórico de delitos de odio

En el caso de España, los delitos de odio aumentaron un 23,6 % en el año 2025 hasta las 2.417 infracciones penales, lo que representa la cifra más alta de la serie histórica desde que se empezaron a medir este tipo de incidentes, en el 2014. Además, subieron todos los delitos de odio, excepto la discriminación generacional.

Los incidentes de racismo y xenofobia se sitúan a la cabeza de la lista, con 934 hechos, y un aumento del 16,1 % respecto al año anterior. En segundo lugar se sitúan los delitos por orientación sexual e identidad de género, con 571, y en tercer lugar aparecen los delitos por ideología, con 241 y un incremento del 64 % respecto al 2024.

A nivel nacional, el mayor incremento se produce en la islamofobia, con un aumento del 133 %, seguida de la disfobia (odio a personas con discapacidad), con un 90 %, y el antisemitismo, con un 86,5 %.

En el 2025 hubo en toda España más de mil personas detenidas o investigadas por delitos de odio, de las que un 78,5 % fueron hombres. En cuanto a los casos esclarecidos, fueron el 65,6 % del total.