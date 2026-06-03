Una colección de sellos con los símbolos más internacionales del Camino llevarán la ruta jacobea por el mundo

Presentación de la colección filatélica este miércoles en el Museo das Peregrinacións de Compostela PACO RODRÍGUEZ

Este miércoles se presentaron en Santiago de Compostela los sellos conmemorativos que Correos ha dedicado a algunos de los símbolos más universales del Camino Santiago, referentes que identifican la ruta jacobea de manera internacional. La concha amarilla sobre fondo azul y la flecha amarilla son dos de los elementos que protagonizan esta emisión especial. La colección filatélica se completa con la imagen de la concha de vieira con la cruz de Santiago y con las botas del peregrino.

En el acto, celebrado en el Museo das Peregrinacións, participó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien destacó que esta colección de sellos llevará los símbolos del Camino de Santiago por todo el mundo, contribuyendo a la difusión y proyección internacional de la ruta jacobea. La consideró, además, una muestra del compromiso del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez con el camino de peregrinación a Compostela «en todas as súas dimensións: cultural, patrimonial, social, turística e económica coa mirada posta no próximo Ano Santo».

A la presentación también acudió la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera; el diseñador del símbolo de la concha amarilla sobre fondo azul, Pedro García-Ramos; y la familia del fallecido Elías Valiña, creador en los años 70 de la característica flecha amarilla que hoy guía a los peregrinos que recorren las alrededor de 300 rutas hasta la catedral compostelana que se extienden por Europa.

Si de Valiña fue la idea de señalizar el recorrido para facilitar que los peregrinos siguieran un determinado camino, el artista plástico y diseñador gráfico Pedro García-Ramos creó el símbolo de la concha cuyas estrías simbolizan las distintas rutas jacobeas europeas confluyendo en un punto situado al oeste. Lo hizo a finales de los 80 y a petición del Consejo de Europa. El mismo consejo que en 1987 reconoció la flecha amarilla como emblema común, imagen que más tarde, en el 2018, fue declarada señal oficial del Camino de Santiago por el Consejo Jacobeo.

El tercer símbolo convertido en sello es la concha de vieira, el símbolo tradicional del peregrino desde la Edad Media, signada con la cruz de Santiago, un emblema histórico que representa valores como la fe, la tradición y el honor.

La serie filatélica se cierra con un cuarto sello que incluye el único símbolo no oficial. Se trata de las botas del peregrino que, aunque no reconocidas institucionalmente, evocan el recorrido y esfuerzo de los caminantes, e incluso la tradición seguida por algunos de quemar sus ropas y abandonar su calzado al terminar la peregrinación.

Las emisiones de estos sellos conmemorativos vienen en packs de 5 para cada modelo, con una tirada inicial de 68.000 ejemplares cada una. Están disponibles en las principales oficinas de Correos del Camino y también pueden adquirirse en línea en Correos Market. Todos los sellos tienen un tamaño de 40,9 milímetros por 28,8, con un soporte autoadhesivo fosforescente. El pack del sello con la flecha, de tarifa A, cuesta 7,50 euros; el de la concha amarilla, de tarifa B, 13,90; el de la vieira, de tarifa C, cuesta 14,50 euros; y el de las botas, tarifa D, 17,90 euros.

A través de esta colección, Correos homenajea el legado histórico, cultural y humano del Camino de Santiago, «facilitando que sus símbolos sigan viajando por España, Europa y el resto del mundo». Además, el delegado del Gobierno destacó que la ruta jacobea «é o que é grazas ás persoas que o coidan, o sinalizan, o promoven e o manteñen vivo cada día». Recordó también que detrás de los grandes símbolos del Camino existen personas que contribuyeron a construir una historia colectiva, destacando precisamente la contribución de Elías Valiña y Pedro García-Ramos, responsables de dos de sus símbolos más universales. «Detrás destes grandes símbolos hai persoas que tiveron unha idea, un compromiso e unha visión que contribuíron a transformar para sempre a historia do Camiño de Santiago», remarcó Blanco.