Las bolsas de interinos con habilitación nacional para los concellos se abren este jueves para nuevas inscripciones y actualización de méritos

Casa do Concello de Castro de Rei (foto de archivo) LAURA LEIRAS

Desde este jueves 4 de junio y durante quince días hábiles permanecerán abiertas las bolsas para cubrir temporalmente, como interinos, puestos de la Administración local gallega reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional. En concreto, se da acceso a los listados para secretaría-intervención, secretaría de entrada e intervención-tesorería de entrada. La Xunta destaca que es la quinta convocatoria de acceso a estas bolsas, tras las realizadas en los años 2017, 2019, 2021 y 2024. El motivo de esa apertura, indican desde la Consellería de Presidencia, es dar respuesta a las necesidades de personal detectadas en los concellos y el aumento de puestos vacantes en las entidades locales.

Las bolsas se abrirán tanto para nuevas solicitudes, es decir, personas que quieran incorporarse para optar a cubrir puestos vacantes, como para que quienes ya figuran en ellas puedan actualizar sus méritos, aumentando sus posibilidades de acceder a una interinidad. Así figura en la resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este miércoles.

Los formularios de inscripción para ambos procedimientos podrán encontrarse en la sede electrónica de la Xunta. Quienes presenten solicitud para entrar a una de las bolsas tendrán que realizar una prueba, una vez se les comunique su petición está admitida definitivamente. Consistirá en un test con 30 preguntas comunes y 30 específicas sobre el temario relacionado con cada subescala. Si se ha inscrito para varias subescalas, realizará las preguntas específicas de cada una de ellas. Además de superar el proceso selectivo, deberán realizar un curso de formación.

Quienes ya formen parte de las listas, podrán actualizar los méritos obtenidos, aunque esto no se admitirá en el caso de aspirantes que fuera excluidos definitivamente por haber renunciado a su destino sin haber acuerdo con la entidad local en la que prestaban servicio. Tampoco para quienes estén inmersos en cualquier otra causa de exclusión establecida en la orden de noviembre del 2017 que establece el procedimiento para la selección y nombramiento de personal interino para el desempeño de puestos reservados a personal funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional.

Bolsa autonómica

Desde Presidencia recuerdan que, a pesar de que la cobertura definitiva de las plazas vacantes en estos puestos de la Administración local es una competencia estatal, la Xunta decidió en el 2017 crear una bolsa autonómica de interinos para colaborar con las entidades locales gallegas ante la complicación para cubrir puestos.

En una nota de prensa, la Xunta señala que esto convirtió a Galicia en «pioneira no Estado» con la puesta en marcha de estos listados, que permiten que los concellos cubran de manera más inmediata puestos de trabajo de gran importancia y reservados a funcionarios que, pese a ser personal de la Administración local, tienen que ser habilitados mediante pruebas a nivel nacional.

La bolsa autonómica, destacan, «evita que cada concello teña que realizar estes procesos e minimiza as consecuencias que ocasionaría a falta deste colectivo». Desde la puesta en marcha de estas listas gallegas hace nueve años, se realizaron más de 480 llamamientos, y se cubrieron 256 puestos con personal interino, a través de las cuatro convocatorias realizadas hasta hoy.