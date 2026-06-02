Un juzgado investiga una presunta falsedad documental en las oposiciones a la Seguridad Social
REDACCIÓN / LA VOZ
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Tendrá que determinar si algunos de los aspirantes incurrieron en prácticas delictivas durante las pruebas. El viernes acaba el plazo para que los aprobados escojan destino03 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La plaza segunda de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña ha abierto diligencias para investigar si se cometió un presunto delito de falsificación de documentos públicos durante las oposiciones a