Un juzgado investiga una presunta falsedad documental en las oposiciones a la Seguridad Social

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Opositores durante la realización de unas pruebas de acceso, en una imagen de archivo.
Opositores durante la realización de unas pruebas de acceso, en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

Tendrá que determinar si algunos de los aspirantes incurrieron en prácticas delictivas durante las pruebas. El viernes acaba el plazo para que los aprobados escojan destino

03 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La plaza segunda de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña ha abierto diligencias para investigar si se cometió un presunto delito de falsificación de documentos públicos durante las oposiciones a

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