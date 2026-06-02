Una huelga general deja en servicios mínimos los transportes aéreos y ferroviarios en Portugal

Foto de archivo de la estación de Sao Bento, en Oporto, durante una de las últimas huelgas en Portugal. B. S.

La huelga general convocada para este miércoles en Portugal está empezando a mostrar ya sus efectos. Los problemas comenzaron a última hora de la tarde de este martes en algunos transportes del país, como el metro de Oporto, y se prevé que este miércoles afecten seriamente a varios sectores de actividad económica; especialmente a los transportes, la sanidad y la industria pesada. En concreto, Comboios de Portugal ha anunciado servicios mínimos para el 30 % de sus operaciones de este miércoles, actualizados en su página web. Los pasajeros con billete podrán cambiarlo sin coste o pedir una devolución del importe. También la aerolínea portuguesa TAP ha confirmado que «va a operar un total de 79 vuelos al amparo de los servicios mínimos». Air Europa, por su parte, ha cancelado todos sus vuelos de ida y vuelta desde Madrid a Oporto y Lisboa, 16 en total.

En las últimas actualizaciones publicadas este martes por la tarde se mantenía la previsión de que funcionarán el 74 % de los vuelos programados en Lisboa y solo el 66 % de los agendados en Oporto, ya que los controladores aéreos han anunciado que se unirán a la huelga. La situación puede agravarse si los tripulantes y trabajadores de handling (asistencia en tierra) también participan en la protesta. Por lo tanto, el medio de transporte más efectivo para moverse por el país es el vehículo particular o las líneas de autobuses, aunque la principal empresa, Rede Expressos, admite que sus operaciones se pueden ver también dificultadas por la huelga.

La de este miércoles es la segunda huelga general en solo seis meses contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno del conservador Luís Montenegro, que implica una flexibilización de las condiciones para los trabajadores y que el Parlamento deberá discutir en las próximas semanas. Si en diciembre los dos principales sindicatos, UGT y UGTC, convocaron conjuntamente la huelga, en esta ocasión el primero se ha desvinculado y da libertad de acción a sus afiliados.