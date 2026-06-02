El Gobierno da luz verde al estatuto marco pese al conflicto con los médicos

Manifestación en Santiago contra del estatuto marco el pasado mes de abril Paco Rodríguez

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, un documento que ha generado un enorme conflicto en la sanidad. Sus principales detractores son los médicos, que llevan movilizándose desde el 2025, con huelgas semanales e importantes consecuencias en las listas de espera de los servicios públicos de salud. La huida hacia adelante del Ministerio de Sanidad ha provocado reacciones inmediatas, y lejos de amainar, el enfrentamiento corre el riesgo de recrudecerse. La Organización Médica Colegial lamenta «profundamente» que se haya aprobado sin consenso: «sin médicos no habrá nunca ni un modelo, ni un sistema sanitario sostenible, seguro y de calidad», apuntan desde esta entidad.

Los sindicatos médicos son aún más contundentes. La CESM tacha esta aprobación de «irresponsable» mientras no se incluyan al menos tres reivindicaciones: interlocución propia para negociar sus condiciones, una clasificación profesional diferente a quienes tienen «exigencias menores», y eliminar la discriminación que supone que al médico se le pueda exigir más de 35 horas semanales «bajo la coletilla permanente de las necesidades del servicio». El sindicato médico mayoritario en Galicia, O´Mega, augura que esto aumentará la conflictividad y asegura que la decisión del Consejo de Ministros «nos aboca a estudiar nuevas convocatorias».

También la Asociación MIR ve insensible que se haya aprobado el anteproyecto del estatuto e insiste en elevar las medidas de presión a partir de septiembre.

En huelga y sin peonadas

Los médicos mantienen huelgas semanales desde febrero y la próxima será del 15 al 19 de junio. Además, desde hace meses se niegan en Galicia a hacer autoconcertación, es decir, peonadas, una medida que se ha extendido a otras comunidades como Valencia, Madrid, Cataluña o La Rioja. Preguntado al respecto, el conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, aseguró que mantiene el contacto con los profesionales para tratar de recuperar esta actividad asistencial e insiste en que responde a una medida de presión contra el Gobierno central.

El Ministerio de Sanidad ha convocado un pleno extraordinario del consejo interterritorial del sistema nacional de salud este viernes para abordar en exclusiva el estatuto marco y la huelga de facultativos. En él se abordará la posibilidad de crear mesas específicas de negociación para el personal médico.