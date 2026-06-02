Alfonso Villares toma posesión como nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo: «A vocación pública vénme de sangue»

1/5 Alfonso Villares, durante el acto de toma de posesión este martes en Lugo LAURA LEIRAS 2/5 Alfonso Villares, Diego Calvo y Javier Arias LAURA LEIRAS 3/5 Villares, durante su discurso, en el que destacó su vocación pública LAURA LEIRAS 4/5 Alfonso Villares, durante su discurso, ante la mirada de Diego Calvo y Javier Arias Laura Leiras 5/5 Alfonso Villares tomó posesión como delegado territorial de la Xunta en Lugo LAURA LEIRAS

Alfonso Villares Bermúdez (Cervo, 1970) ya es, de manera oficial, el nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo. Tomó posesión en la ciudad amurallada este martes, apenas 24 horas después de conocerse su vuelta a la política. Villares destacó su vocación pública: «Vénme de sangue, de familia». Recordó en el acto, celebrado en el edificio administrativo de la Xunta, a su padre y aseguró que fue todo un ejemplo para él. Prometió también «traballar sempre en equipo para que Lugo sexa mellor, e Galicia tamén». Asimismo aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo de Javier Arias Fouz, que hasta ahora ocupaba el cargo.

En el acto, en el que también estuvieron presentes el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, Calvo recordó que «non hai mellor demostración de servizo público que ser alcalde ou alcaldesa», como lo fue Villares durante varias legislaturas. También estuvieron presentes las delegadas territoriales de la Xunta en A Coruña y en Ferrol y alcaldes como Elena Candia (Lugo), Pablo Taboada (Palas de Rei), Luis Fernández Guitián (Sober) o José Ulla (Begonte).

Uno de los hombres fuertes de Alfonso Rueda en Galicia vuelve así al primer nivel político tras un año apartado por decisión propia. Este impás se debió a la acusación que pesaba contra él por un presunto caso de agresión sexual, de la cual el exconselleiro y exalcalde de Cervo quiso defenderse en el juzgado sin manchar su carrera política. Por ello, dio un paso a un lado que ahora ha recuperado. El presidente de la Xunta lo ha nombrado tras la dimisión de Javier Arias Fouz, que podría acabar ocupando la Dirección Xeral de Urbanismo en el Concello de Lugo, la cual estaba vacante.

El archivo de la causa contra él sirvió para que la cúpula del PPdeG estuviese ya seguro de que volvía a estar disponible para ocupar un cargo institucional. Tras pasar por la Consellería de Mar, la plaza de la Delegación Territorial de Lugo es un puesto que le dará exposición pública de nuevo. Este movimiento, sin embargo, no es solamente un gesto hacia Villares, sino también una apuesta de Rueda por Lugo, donde el PP se juega mucho en las elecciones municipales del 2027.

Villares es veterinario de profesión, licenciado por la USC, y ejerció su profesión durante más de una década. Antes de dar el salto a la Consellería de Mar, fue alcalde de Cervo por el PP desde 2007 con mayorías absolutas. En esa etapa también llegó a ser nombrado vicepresidente de la Fegamp, la Federación Galega de Municipios e Provincias. En junio de 2023 fue nombrado conselleiro de Mar de la Xunta de Galicia hasta su dimisión en junio de ese año tras conocerse la denuncia, perdiendo su condición de aforado para ser investigado por la vía ordinaria.