SOS Sanidade Pública convoca concentraciones el jueves por el empeoramiento de las listas de espera

Imagen de archivo de un quirófano GUSTAVO RIVAS

La plataforma SOS Sanidade Pública llama a la población gallega a expresar su descontento el próximo jueves, 4 de junio, con concentraciones ante todos los hospitales gallegos ante lo que consideran un «muy importante empeoramiento» de las listas de espera sanitarias en la comunidad. Según el portavoz de la plataforma en Galicia, Manuel Martín García, la lista de espera quirúrgica ha crecido un 30 % desde antes de la pandemia, mientras que la de consultas lo ha hecho en un 28 %.

Según ha avanzado, para el próximo jueves tienen ya confirmada la participación en las concentraciones ante los hospitales públicos de Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Costa da Morte, A Mariña lucense o Barbanza. Unas concentraciones a las que convocan no solo a los trabajadores sanitarios sino a toda la población, para que «no baje los brazos y siga luchando por tener una sanidad pública de calidad y accesible». Además de ante los hospitales, el jueves se realizarán concentraciones también en localidades alejadas de los grandes centros sanitarios «para que la población tenga la oportunidad de movilizarse y expresar su malestar».

Martín García ha augurado a EFE que tras la huelga convocada por los sindicatos médicos, los tiempos de aguarda «van a subir de manera terrible». «No se cumplió el objetivo de la consellería de mejorar sustancialmente la situación del sistema sino que ha empeorado de manera muy importante», ha afirmado el portavoz, que ha resaltado que, desde el pasado diciembre, hay un cuarto de millón de consultas aplazadas o suspendidas, según datos de la propia Administración, y que estos días se han suspendido casi 800 actos quirúrgicos, 5.000 consultas de atención primaria y unas 20.000 consultas de especialidades hospitalarias por los paros.

«Aparte de la situación ya dramática que teníamos en las listas de espera, nos estamos encontrando que van a subir de manera espectacular» a causa de la huelga convocada por los sindicatos médicos, ha advertido. Y aunque ha expresado que los sindicatos médicos «tienen todo el derecho del mundo a hacer huelga», también ha opinado que se trata de «una huelga indefinida para defender intereses de grupos concretos de personal médico» como la dedicación exclusiva de los jefes de servicio o la negociación directa del sector médico al margen de las meses sectoriales y del resto de trabajadores del sistema. «Hay un ataque directo a la negociación colectiva para favorecer los intereses de un grupo muy concreto de personal médico», ha aseverado.

Además, para Martín García esta huelga está «sirviendo de argumento a la Consellería de Sanidade para justificar estas tremendas listas de espera, que además oculta». «La manipulación es terrible, se ocultan todos los pacientes que están en lista de espera no estructural, una bolsa que incluye las personas que rechazan ir a la sanidad privada o tienen enfermedades que son de difícil programación», ha indicado.

El portavoz ha señalado que en estos momentos hay diez días de media en lista de espera de atención primaria, «que serán más después de la huelga», y ha insistido en que «hay un ataque muy importante de un sector médico que está dispuesto a poner de rodillas al sistema con tal de conseguir sus privilegios».