Rueda recupera al exconselleiro Villares como delegado de la Xunta en Lugo

Alfonso Rueda saluda al exconselleiro Alfonso Villares un día después de que presentase su dimisión. XOAN A. SOLER

Alfonso Rueda ha anunciado este lunes siete nombramientos en el segundo nivel de la Administración autonómica. Uno de ellos es el del ex conselleiro de Mar, Alfonso Villares Bermúdez, como delegado territorial de la Xunta en Lugo. Villares dimitió hace un año tras ser denunciado por agresión sexual por la presentadora Paloma Lago. La investigación fue archivada sin que se encontrasen pruebas contra él. Sustituirá en el puesto al parlamentario Javier Arias Fouz.

Rueda, que defendió la inocencia de Villares cuando se conoció la denuncia, ya había anunciado su deseo de recuperarle para la política. Hoy defendió ese regreso ante el archivo de las investigaciones y, preguntado por la posibilidad de que el caso se reabriese, afirmó que se mantendría la «coherencia» con la decisión que se tomó cuando salió del gobierno.

El Consello de la Xunta también aprobó el nombramiento de Pablo Fernández López como delegado territorial en Pontevedra. Sustituirá a Agustín Reguera Ocampo. También hay cambios en Política Social, donde la directora general de Igualdade, María Quintiana Pérez, deja paso a Eloína Injerto López.

En Sanidade, Luis Ángel León Mateos será el nuevo gerente del Sergas. Además, tal y como anunció el presidente en el debate del estado de la autonomía, se crea la nueva dirección general de Atención Primaria e Saúde Comunitaria, que dirigirá Salvador Mariño Ageitos Monteagudo.

En la consellería de Mar se confirma la salida de Francisco Barea como presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Le sustituirá José Antonio Álvarez Vidal, actual presidente de Portos de Galicia. Ese puesto queda vacante hasta que se nombre a un nuevo responsable, lo que está previsto hacer este mes.

Los otros dos nombramientos son el de Martín Martínez Abal como gerente de la empresa pública Seaga, de la que ya formaba parte; y el de Marcos Gómez Román, que en la actualidad forma parte del equipo de presidencia, como comisario del Xacobeo 2027.