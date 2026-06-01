Rueda abordará con Illa y Pradales el modelo territorial y la financiación autonómica

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

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El presidente vasco, Imanol Pradales, ha recibido al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, este jueves en el palacio Ajuria Enea en Vitoria
El presidente vasco, Imanol Pradales, ha recibido al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, este jueves en el palacio Ajuria Enea en Vitoria L. Rico | EFE

Coincidirá con sus homólogos catalán y vasco este martes en Barcelona en una mesa redonda del Círculo de Economía

01 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los presidentes de las tres nacionalidades históricas del Estado coincidirán mañana martes en Barcelona en una jornada organizada por el Círculo de Economía en la que abordarán el desafío del modelo territorial y la reforma

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