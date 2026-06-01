Rueda abordará con Illa y Pradales el modelo territorial y la financiación autonómica

El presidente vasco, Imanol Pradales, ha recibido al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, este jueves en el palacio Ajuria Enea en Vitoria L. Rico | EFE

Los presidentes de las tres nacionalidades históricas del Estado coincidirán mañana martes en Barcelona en una jornada organizada por el Círculo de Economía en la que abordarán el desafío del modelo territorial y la reforma