Rueda abordará con Illa y Pradales el modelo territorial y la financiación autonómica
SANTIAGO / LA VOZ
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Coincidirá con sus homólogos catalán y vasco este martes en Barcelona en una mesa redonda del Círculo de Economía01 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los presidentes de las tres nacionalidades históricas del Estado coincidirán mañana martes en Barcelona en una jornada organizada por el Círculo de Economía en la que abordarán el desafío del modelo territorial y la reforma