El Gobierno condecora a título póstumo a Fernández Albor con la máxima distinción civil del Estado

El delegado del Gobierno entrega la distinción a la familia de Gerardo Fernández Albor. XOAN A. SOLER

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, entregó hoy la máxima distinción civil del Estado a título póstumo a Gerardo Fernández Albor (1917-2018) por una vida «intensa e prolífica»». El reconocimiento ha sido recibido por su hijo y por su nieta, quien ha destacado que lo que más le marcó de su abuelo fue el gusto por la educación y la cultura y el respeto por los que piensan diferente. En un acto celebrado en el Hostal dos Reis Católicos, el delegado reivindicó la figura de Fernández Albor como un hombre «un home europeísta e galeguista que sempre tivo a Galicia no epicentro da súa vida», después de entregar a Xiana Fernández-Albor Batallán y a su padre, Gerardo Fernández-Albor, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III para quien fue el primer presidente de la Xunta en la etapa democrática representando a Alianza Popular, el germen del actual PP.

El representante del Gobierno central en Galicia subrayó el gran significado de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, ya que es la máxima distinción honorífica entre las órdenes civiles españolas, y que es concedida por el rey a propuesta del presidente del Gobierno. La concesión de la alta distinción a Fernández Albor fue aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre del 2025. Este es el texto que recoge la distinción y que firma el rey Felipe VI: «Queriendo dar una muestra de mi real aprecio a don Gerardo Fernández Albor, a propuesta del presidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre de 2025, vengo en concederle, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III».

Durante su intervención, el delegado recordó que la propuesta de la concesión de la condecoración por parte del Gobierno socialista reconoce expresamente «o labor de Fernández Albor como primeiro presidente da Xunta na etapa democrática e o seu papel na construción do Estado das Autonomías». Pedro Blanco destacó de manera especial la valentía de Albor «á hora de asumir a responsabilidade de poñerse á fronte dunha autonomía que daba os seus primeiros pasos institucionais». Definió la trayectoria de Fernández Albor como «cen anos de vida e unha vida intensa e prolífica» en el ámbito familiar, en el profesional y en el político, al tiempo que recordó su carrera como médico de prestigio, así como su etapa al frente de la Xunta de Galicia entre 1982 y 1987, y su paso por el Parlamento Europeo. Blanco también quiso destacar los numerosos reconocimientos y responsabilidades que Albor asumió a lo largo de su vida pública.

La nieta del expresidente de la Xunta, Xiana Fernández-Albor Batallán, agradeció la concesión de la condecoración y evocó la dimensión más personal de su abuelo, del que destacó su amplia formación y su bagaje cultural, así como el profundo respeto que siempre mostró hacia todos aquellos que pensaban diferente. También recordó que el compromiso de Albor con la educación y con la solidaridad, además de constante voluntad de ayudar a los demás y de luchar por Galicia. La nieta de Albor, que ahora preside el patronato del Parque Nacional das Illas Atlánticas, se refirió a su abuelo diciendo que «a xente non morre se a levamos nos nosos corazóns».

Blanco señaló que la distinción fue otorgada «para honrar a contribución de Fernández Albor á vida pública e á consolidación institucional da Galicia autonómica». Concluyó su intervención felicitando a la familia por este reconocimiento «a unha persoa valorada, respectada e admirada», y resumió la figura de Albor «como a dun home a que fixo de Galicia o eixo central da súa vida e da súa acción pública».