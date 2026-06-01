La Fiscalía gallega abre una investigación por los cambios en la sección del TSXG que estudia los planes eólicos

Palacio de Justicia de A Coruña, sede del TSXG. Marcos Miguez

La Fiscalía Superior de Galicia ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito de prevaricación por los cambios de sección ordenados por la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Azucena Recio. Así lo confirmaron este lunes fuentes de la Fiscalía gallega consultadas por La Voz. Esos cambios supusieron la salida de los magistrados Luis Villares y Dolores López de la sección tercera de la citada Sala, que, entre otras cosas, estudiaba los recursos contra los planes eólicos tramitados por la Xunta. Ambos jueces fueron trasladados a la sección cuarta, que estudia asuntos relacionados con tributos, tasas portuarias y catastro inmobiliario.

La apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía gallega viene motivada por las denuncias contra la medida tomada en el seno del Tribunal Superior de Xustiza que fueron presentadas por una veintena de colectivos medioambientales y sindicales agrupados en la coordinadora denominada Eólica Así Non.

Pese a que desde la citada coordinadora aseguran que las diligencias se habían remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo al haber aforados en la denuncia, desde la Fiscalía Superior de Galicia, que dirige Carmen Eiró, indicaron ayer que todavía se está analizando a qué departamento corresponden las competencias del caso, por lo que aún no se ha tomado una decisión al respecto.