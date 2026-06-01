Conxo da ejemplo al abrir su iglesia a los peregrinos

PACO RODRÍGUEZ

Con textos informativos en gallego y en español, la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, en Conxo (Camino Portugués), ha dado ejemplo a Galicia entera al abrir sus puertas a los peregrinos gracias al esfuerzo de un grupo de voluntarios. La mayor parte de las quejas de quienes llegan a Compostela tras haber recorrido alguno de los itinerarios jacobeos es precisamente que encuentran los templos cerrados a cal y canto, con alguna excepción como el de San Martiño de Xubia (Inglés) a determinadas horas o el de Boente (Francés). No hay fácil solución en un país con un mundo rural en decadencia y en el cual el voluntariado no tiene ni buena fama ni abundancia de miembros. Mientras, la enhorabuena a Nuestra Señora de la Merced está más que justificada.

Por otra parte, hace unos días volvió a consolidarse la larga relación de colaboración —seis años ya— entre la universidad británica de Newcastle y la Asociación de Concellos del Camino Inglés. Esta última presentó en la primera el número cuatro de sus Cuadernos del Camino Inglés, una revista de alta divulgación con varios de sus artículos traducidos en la School of Modern Languages de dicha universidad.

Presidente y albergue

En el capítulo de novedades, la Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago eligió nuevo presidente. La entidad, seria y con un bien merecido prestigio, la pilota ahora un peso pesado, Rafael Sánchez Bargiela, bibliotecario-archivero de Tui y exdirector del Xacobeo. Durante el tiempo que estuvo al frente de ese organismo se caracterizó por defender y promocionar los aspectos históricos de los itinerarios que conducen a Compostela, rechazando con energía los cantos de sirenas de falsos caminos.

Y por otra parte, Dozón, en la Vía da Prata, volverá a tener albergue público. La vieja rectoral, cedida de forma gratuita por la diócesis de Lugo, recibirá una buena inyección: millón y medio de euros aportados por la Xunta. Hace años ya abrió sus puertas un albergue allí, pero acabó desmantelado en un estado lamentable. Claro que el problema de esa ruta no es el albergue en Dozón. El escaso peso específico de ese itinerario, en Galicia, se debe a la falta de liderazgo entre los alcaldes para empujar todos a una.