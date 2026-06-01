Convocados os premios extraordinarios de bacharelato deste curso
GALICIA
Os interesados en participar nas probas deberán inscribirse a partir de mañá e ata o vindeiro luns01 jun 2026 . Actualizado a las 16:39 h.
O Diario Oficial de Galicia (DOG) deste luns convoca os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao 2025-2026, para estudantes que rematasen eses estudos este curso nalgún centro educativo galego. A finalidade, indica a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, é «recoñecer e valorar os méritos excepcionais baseados no esforzo e no traballo do alumnado que cursou cun excelente resultado académico o bacharelato na comunidade autónoma de Galicia». Concederánse un máximo de vinte galardóns, e para obtelo será preciso participar nunha proba que se celebrará o 16 de xuño.
Para poder participar nesa proba terán que terse superado este ano os estudos de bacharelato, sexa na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, ser proposto para titular, e ter acadado nas cualificacións dos dous cursos (1.º e 2.º de bach.) unha nota media igual ou superior ao 8,75 —sen ter en conta a nota das materias de relixión—.¡
O prazo para se anotar abrirá este martes 2 de xuño e estará activo durante cinco días hábiles, ata o vindeiro luns. A inscrición farase na secretaría do centro no que superou 2.º de bacharel e o alumnado ten que indicar, ademais dos seus datos persoais e os do centro educativo no que estivo matriculado, a modalidade de bacharelato realizada, a primeira Lingua Estranxeira II cursada e a materia escollida entre as materias obrigatorias de modalidade ou vía cursada. Todos os detalles figuran na orde publicada pola consellería.
A relación de admitidos e excluidos para a probas será publicada no portal de Educación (https://www.edu.xunta.gal) e na páxina de inicio da aplicación informática PremiosEdu, abríndose un prazo de corrección e reclamación, para logo publicarse os listados definitivos.
A proba para os premios extraordinarios de bacharelato farase o 16 de xuño, de xeito presencial, en convocatoria única nas distintas sedes que se establecerán en distintos puntos de Galicia. Estruturarase en dúas partes, cada unha cun tempo de dúas horas. A primeira será un análise e comentario crítico de texto ou textos, sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico, científico ou literario, que puntuará de 0 a 20 puntos. A segunda constará de dous exercicios, cada un puntuable de 0 a 10: o primeiro de respostas a cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na primeira Lingua Estranxeira II cursada polo alumnado como materia común do bacharelato, e o segundo un desenvolvemento de temas, respostas a cuestións e/ou exercicios prácticos dunha materia de modalidade cursada polo alumnado, a elixir entre as seguintes, segundo a modalidade de bacharelato cursada.
Para poder solicitar o premio haberá que acadar unha cualificación mínima total de 25 puntos, ademais dun mínimo de 10 na primeira parte e cando menos 5 en cada exercicio da segunda. As solicitudes de participación presentaranse preferiblemente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na aplicación informática PremiosEdu (https://www.edu.xunta.gal/premiosedu/). O prazo será dun mes, a contar dende o día seguinte da publicación das listaxes de cualificacións definitivas da proba.
Unha vez se coñeza o listado definitivo de alumnos e alumnas admitidos coas súas notas finais, o Servizo de Avaliación do Sistema Educativo proporá a adxudicación dos premios extraordinarios aos vinte candidatos coas cualificacións máis altas, con determinados criterios de desempate que poden consultarse na orde. Cada galardonado, ademais do correspondente recoñecemento, recibirá un premio en metálico de 1.000 euros.