El PSdeG lleva al Parlamento que la Xunta quiera entrar en el diseño de la selectividad

Aitor Bouza, parlamentario del PSOE

El portavoz en materia educativa del grupo socialista, Aitor Bouza, acaba de presentar una batería de iniciativas en el Parlamento para denunciar la injerencia política de la Xunta en el diseño de la ABAU, incorporando a altos cargos de la Consellería de Educación en la comisión que elabora los exámenes. Bouza alerta de que esta decisión supone un «precedente preocupante e contrario aos principios que deben inspirar o sistema educativo».

El responsable socialista ha reclamado la comparecencia del conselleiro para dar cuenta de las intromisiones de su departamento en el diseño de las pruebas. Bouza presentó estas iniciativas después de participar en una junta del grupo de trabajo de Educación del PSdeG, junto con el secretario en esta materia de la Ejecutiva, Fabián Canosa, un encuentro en el que analizaron la intención nacida disimulada del gobierno gallego de pervertir el sistema incorporando el sesgo político en la enseñanza pública.

Bouza recuerda que el sistema educativo público posee mecanismos específicos que garantizan la participación de las universidades y del profesorado en la definición de las pruebas de acceso a la Universidad con el objetivo de preservar su objetividad, rigor e independencia. En este sentido, ha alertado de que al incorporar directrices ajenas a estos órganos «compromete a confianza da comunidade educativa no proceso e xera inseguridade tanto entre o alumnado como entre o persoal docente».

Bouza exige al PP y al gobierno gallego que respeten el diálogo, la cooperación institucional y el respecto a la labor de las y de los profesionales que sostienen a la educación gallega, y muestra su oposición a cualquier intento de condicionar decisiones estrictamente académicas desde instancias políticas. El responsable socialista reivindica la plena autonomía técnica y académica de las comisiones encargadas del diseño y elaboración de las pruebas de acceso a la Universidad.

Así, ha exigido a la consellería de Educación que se abstenga de emitir instrucciones o directrices para condicionar el criterio profesional del personal docente encargado de elaborar estas pruebas, y que acuerden con las universidades gallegas y la comunidad educativa cualquier modificación de la ABAU «dende o diálogo, a transparencia e o respecto ao rigor académico».

El responsable socialista anunció que en las próximas semanas mantendrán un encuentro con la Comisión Interuniversitaria de Galicia -CiUG- para escuchar su punto de vista y darle voz la todos los agentes implicados en la Universidad.