Interceptan en Zamora a un conductor de 78 años que circuló 50 kilómetros en sentido contrario por los carriles de la A-52 de entrada a Galicia

Foto de archivo de la A-52, entre las provincias de Ourense y Zamora. Santi M. Amil

Un conductor de 78 años y de nacionalidad portuguesa circuló la madrugada de este sábado con su vehículo durante más de 50 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-52 a su paso por la provincia de Zamora, según informaron fuentes de la Guardia Civil, que lograron interceptarlo antes de que causase un accidente. Los hechos ocurrieron pasadas las tres de la madrugada. Sobre esa hora, los centros de Gestión de Tráfico y de la Guardia Civil de Zamora, así como el servicio de emergencias del 112 de Castilla y León empezaron a recibir varias llamadas en las que se alertaba de que un coche estaba circulando hacia Madrir pero por los carriles de entrada a Galicia. Los alertantes eran conductores que se habían cruzado con el vehículo del conductor infractor.

El conductor circulaba en dirección Benavente por la A-52, pero por los carriles del sentido Galicia, hasta que una patrulla de la Guardia Civil logró darle el alto. El automovilista fue sometido a las pruebas de alcohol y de drogas y dio negativo en ambas. Tras ser identificado, el conductor está ahora a la espera de la celebración de un juicio rápido como supuesto autor de un delito de conducción temeraria, castigado con penas de entre seis meses y dos años de prisión.