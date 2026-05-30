Los diputados gallegos del PP en el Congreso critican un nuevo incumplimiento del Gobierno con el tren de proximidad

Celso Delgado, en el Congreso. Diego Puerta

Los diputados del PPdeG en el Congreso han reiterado al Gobierno central la «urxencia» del estudio encargado para implantar un servicio ferroviario de cercanías en Galicia. Así, el diputado Celso Delgado ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a facilitar el cronograma del proyecto y recordado que «somos a única comunidade autónoma do noroeste sen trens de cercanías». El representante popular critica así la demora del ministerio que dirige Óscar Puente con un proyecto, asegura, crucial para la vertebración y la movilidad de los gallegos y gallegas.

En una batería de preguntas inscrita por los diputados del grupo popular en el Congreso, se expone «a necesidade» de que el estudio del servicio de trenes de cercanías se dé a conocer al Gobierno gallego y a la sociedad en general, ya que se trata del paso previo para la implantación de un servicio «moi demandado». En este sentido, Delgado recuerda que el análisis para la elaboración del plan de explotación para el despliegue de un núcleo de trenes de cercanías en Galicia ya fue encargado al INECO en 2024 por el Ministerio de Transportes. Además, el ministro Óscar Puente ha manifestado que estaría rematado a finales de 2025 y que sería una realidad en 2026 y, tal y como recuerda el diputado, «16 meses despois, non sabemos nada».

De este modo, en las preguntas inscritas, el PPdeG consulta al Gobierno central si el estudio está concluido y cuál es el mes de 2026 en el que se presentará el proyecto. «É evidente que o ministro Puente e Pedro Sánchez incumpriron unha vez máis o seu compromiso de que o estudo estaría concluído e se presentase antes de que finalizase 2025», apunta Delgado.