Besteiro exige a Rueda que deje de castigar a los concellos en los que no gobierna el PP

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El secretario xeral del PSdeG y portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, acompañado por el alcalde de Valdoviño, Alberto González, ha anunciado hoy que los socialistas han registrado una batería de iniciativas parlamentarias para reclamar a la Xunta la construcción de un instituto público en ese municipio. Besteiro recordó que se trata de una reivindicación del vecindario y de la comunidad educativa, una demanda que cobra aún más fuerza ante la evolución demográfica del Concello de Valdoviño. «Grazas ás políticas impulsadas por este goberno socialista, estamos ante o concello que máis medra de toda Ferrolterra», destacó el líder socialista, quien recordó además que en cinco años el municipio ganó alrededor de 600 habitantes, superando los 6.800, lo que supone un incremento próximo al 10% de su población.

El líder portavoz parlamentario del PSdeG señaló que se trata «dun dos poucos concellos do seu tamaño que non teñen un instituto de ensino secundario», lO que obliga a los estudiantes de la localidad a desplazarse a diario a Cedeira, Narón o Ferrol para estudiar. Besteiro advirtió, además, que la evolución demográfica se va a ver reforzada a corto plazo debido a la rehabilitación de 94 viviendas de la Sareb, que impulsan el alcalde de Valdoviño y el Gobierno de España. Esta actuación, que se acaba de anunciar, supone una inversión de 3,5 millones de euros y supondrá, dijo, la llegada de nuevas familias, y con ellas, de más niños y niñas en edad escolar.

El secretario xeral, que visitó la zona en la compaña del alcalde, Alberto González, y el diputado Aitor Bouza, aseguró que la situación aún se va a hacer «máis insostenible» si Ejecutivo del PP no atiende a las demandas del Ayuntamiento.

«Mentres o Goberno de España está a investir para fixar poboación e impulsar o desenvolvemento de Valdoviño, o Goberno de Rueda négase incluso a recibir ao alcalde para abordar unha cuestión tan fundamental como a construción dun instituto público», censuró Besteiro.

El secretario xeral del PSdeG reclamó al presidente de la Xunta que ponga fin a esta situación y que dé instrucciones para que el alcalde sea recibido por el conselleiro competente. «Non é aceptable que un concello que máis medra en Ferrolterra e que leva anos defendendo esta reivindicación non obteña nin sequera unha reunión para expor as súas necesidades. A Xunta ten que escoitar a Valdoviño e dar resposta ás súas demandas», afirmó.

El grupo socialista defenderá en la Cámara que si inicien lo antes posible los trámites para la construcción del IES y que se incorporen las partidas necesarias en los próximos presupuestos autonómicos. Y también que la Xunta garantice la coordinación con la comunidad educativa y con el Ayuntamiento para definir la situación del edificio y la enseñanza que se impartirá en él. En ese sentido, los socialistas reclaman que se contemple la posibilidad de incorporar una línea de formación profesional básica.