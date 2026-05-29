Recordatorios de presencia, el sistema de seguridad que ya incorporan los coches y que alerta ante posibles olvidos
REDACCIÓN / LA VOZ
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Puede detectar ocupantes en las plazas traseras, emitiendo diferentes avisos visuales y sonoros al finalizar el trayecto31 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Parece imposible, pero pasa. En el 2023 murió un niño de dos años en O Porriño al quedar olvidado varias horas en el coche de su madre. La semana pasada, en Brión, otra niña de