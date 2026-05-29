Recordatorios de presencia, el sistema de seguridad que ya incorporan los coches y que alerta ante posibles olvidos

Sara Pérez Peral
S. Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

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Esta tecnología escalona los avisos para garantizar la seguridad de las personas o animales que detecte en las plazas traseras. En la imagen, el último modelo eléctrico de Mercedes-Benz que incorpora el sistema de recordatorio activo de presencia.
Esta tecnología escalona los avisos para garantizar la seguridad de las personas o animales que detecte en las plazas traseras. En la imagen, el último modelo eléctrico de Mercedes-Benz que incorpora el sistema de recordatorio activo de presencia. ANGEL MANSO

Puede detectar ocupantes en las plazas traseras, emitiendo diferentes avisos visuales y sonoros al finalizar el trayecto

31 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Parece imposible, pero pasa. En el 2023 murió un niño de dos años en O Porriño al quedar olvidado varias horas en el coche de su madre. La semana pasada, en Brión, otra niña de

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