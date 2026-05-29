Publicadas las listas de admitidos en las escuelas infantiles de la Xunta

Una escuela infantil de la red Galiña Azul de la Xunta en el municipio lucense de Meira ALBERTO LÓPEZ

La Consellería de Política Social ha publicado este viernes los listados de niños admitidos en las escuelas infantiles dependientes de la Xunta, tanto las Galiñas Azules (gestionadas a través del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar) como las que gestiona la Axencia Galega de Servizos Sociais. En total, casi 180 centros autonómicos de atención educativa de cero a tres años repartidos por las cuatro provincias. Terminado el proceso de admisión, esas listas con quienes han conseguido una plaza pueden consultarse en la página web de la consellería.

Las familias cuyos hijos hayan sido admitidos en alguna de estas escuelas infantiles tendrán diez días hábiles para formalizar la matrícula. El plazo se abrirá el lunes 1 de junio y estará activo hasta el viernes 12, ambos días incluidos.

¿Supone esto que quienes no hayan sido admitidos están definitivamente fuera de estas escuelas? Todavía no, ya que habrá familias que no formalicen matrícula. Más allá de quienes cambien de opinión y decidan, por ejemplo, no enviar a sus hijos a una guardería el próximo curso, también están las plazas liberadas por las familias que obtuvieron hueco en otros centros.

Y es que, por una parte, hay niños que solicitaron plaza en escuelas autonómicas, pero que ya la han obtenido antes en otro centro municipal o incluso privado, de su preferencia. Por otra, en los propios listados de la Xunta hay duplicidades, porque era posible anotarse en más de una escuela autonómica y haber sido admitida en varias. Por eso, una vez concluya el primer período de matriculación, la Xunta explica que irá adjudicando las plazas que queden libres a las familias que no obtuvieron plaza en la primera fase.

El curso 2026-2027 arrancará el viernes 4 de septiembre. La atención educativa volverá a ser cien por cien gratuita, once meses al año y ocho horas al día, igual que en el resto de centros de educación infantil, tanto públicos como de iniciativa social o privados que se hayan adherido al programa de gratuidad promovido por la Xunta y financiado por la Administración autonómica y local. Sí serán de pago servicios a mayores, como el comedor, actividades extraescolares u horas extra de atención.

Desde la Consellería de Política Social destacan que este programa de gratuidad «permite que Galicia lidere a taxa de escolarización no primeiro ciclo de Educación Infantil, con case un 65 %, e 15 puntos por riba da media nacional».

La patronal de escuelas infantiles privadas niega «grandes beneficios empresariales»

Por otro lado, organizaciones patronales de Educación Infantil han asegurado este viernes que es «rotundamente falso» que los empresarios del sector privado de la atención 0-3 años estén obteniendo «grandes beneficios empresariales». Son declaraciones de los firmantes del XIII Convenio colectivo estatal de centros de asistencia y Educación Infantil (Acade, Cecei, Escuelas Católicas, Fenacein, CECE y ALIC) en un comunicado recogido por Europa Press.

Para sostener su afirmación, han detallado los porcentajes de cierre de escuelas infantiles privadas de algunas comunidades autónomas en diez años. En el caso de Galicia, entre el 2014 y el 2023 habrían echado el cierre el 12,8 %. En la Comunidad de Madrid habrían cerrado el 28,6 % ; en Cataluña, el 24,2 %; en Aragón, el 40,3 %; ; o en Castilla-La Mancha, el 21,05 %.

Para este grupo de patronales, el primer ciclo de Educación Infantil arrastre desde hace años «un problema estructural, de fondo», condicionado por políticas públicas «incapaces» de consolidar un verdadero modelo de colaboración público-privada que, en su opinión, «redundaría en una más eficiente gestión de los recursos, como hacen todos los países del entorno».