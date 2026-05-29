El PP pide la dimisión de Pontón y Besteiro por el pacto para transferir la AP-9

Oscar Vázquez

El diputado autonómico y portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, criticó este viernes que el PP rechace el texto del traspaso de la AP-9 debatido en la ponencia del Congreso, acusándoles de estar «en contra» cada vez que «existiu a posibilidade de avanzar nalgún dos obxectivos respecto da AP-9». Los populares, a su vez, reclamaron la dimisión de los líderes de PSdeG y BNG, José Ramón Gómez Besteiro y Ana Pontón, por un pacto que «modifica e desvirtúa o texto aprobado na Cámara e dinamita a unanimidade», aseguró su portavoz, Alberto Pazos.

«Nos estamos en cada avance. Que fixo o Partido Popular? O de sempre: falar moito, mentir máis e incumprir sempre», indicó Torrado en rueda de prensa, quien expuso que el camino hacia la gratuidad es «o gran obxectivo que vai camiño de conseguirse». También recordó que las bonificaciones implantadas por el Gobierno en los peajes, a cargo de los presupuestos prorrogados, no contaron con el voto de BNG ni Partido Popular.

A preguntas de los medios este viernes en rueda de prensa, el diputado del PSdeG manifestó que el voto negativo fue «unha evidencia da careta que ten o PP».

Desde el PP, Alberto Pazos advirtió que el acuerdo es distinto al texto aprobado en el Pazo do Hórreo por unanimidad, por lo que ha pedido explicaciones a Pontón y Besteiro por «eliminar as disposiciones que inclúen obligacións económicas e financieiras do Estado». El portavoz popular pidió la dimisión de ambos por su «manifesta incapacidade para defender os intereses de Galicia».

Tras mostrar ante los medios el texto acordado en la Cámara y el que finalmente se ha acordado, Pazos insistió en que el único texto que recoge la voluntad de los gallegos es el aprobado por unanimidad en el Parlamento, que incluye, entre otras cosas, la eliminación de la subida de los peajes, que el Gobierno se hace cargo de las obras necesarias y bonificaciones estatales para camiones o familias numerosas.