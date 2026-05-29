El Ministerio de Sanidad y el comité de huelga volverán a sentarse el lunes para tratar de evitar el paro semanal de junio

Manifestación de médicos por las calles del centro de Oviedo coincidiendo con la cuarta de las jornadas de huelga convocadas para reclamar un estatuto marco propio que regule las condiciones laborales de su ejercicio profesional Eloy Alonso | EFE

Representantes del Ministerio de Sanidad y del comité de huelga médica volverán a reunirse el próximo lunes para retomar el diálogo en medio del conflicto planteado por el anteproyecto de ley de Estatuto Marco presentado por el Gobierno central. Ambas partes se sentarán de nuevo antes de la semana de paros convocada por los sindicatos médicos que para el mes de junio.

Así lo ha anunciado en un comunicado el comité de huelga constituido por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'Mega).

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Según explican, el encuentro fue solicitado por el director general de Ordenación Profesional. El comité anuncia que asistirá y que, de hecho, tienen la intención de acudir «a tantas reuniones como sean necesarias siempre que exista una voluntad real de cambio». Sin embargo, creen que «difícilmente» esos encuentros podrán alterar el calendario de movilizaciones fijado, especialmente la próxima huelga semanal, prevista entre el 15 y el 19 de junio. Los paros celebrados hasta el momento han cancelado más de dos millones de citas médicas en toda España.

«No existe demasiado espacio para confiar en una solución al conflicto», aseguran en el comunicado, dado que el ministerio ha seguido con la tramitación del borrador del estatuto firmado con otros sindicatos con representación en el ámbito de negociación como Satse, Fses, FSS-CC.OO., UGT y CSIF). «La titular de Sanidad es actualmente rehén de sus propios acuerdos», consideran.

Además, el comité de huelga afirma que hay un «profundo malestar de los profesionales tras más de un año de movilizaciones». De ahí que respalden la decisión de quienes han decidido suspender la actividad extraordinaria y voluntaria en sus servicios mientras no se solucione la situación actual.