El Gobierno pide a la Xunta que cierre 4.450 pisos turísticos ilegales detectados por el registro único

Cajetines para guardar las llaves de viviendas de uso turístico, en una imagen de archivo Martina Miser

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, envió una carta a la Xunta en la que pide que lleve a cabo la «inspección, sanción y clausura» de las más de 4.450 viviendas turísticas que detectó en el último año el registro único estatal, que el Tribunal Supremo anuló este mes. «Es incoherente e incomprensible tener un discurso de que es necesario construir más vivienda para aumentar la oferta y reducir los precios, asunto que comparto, y a la vez permitir que 4.400 viviendas se encuentren en situación de fraude e ilegalidad a través de los alquileres de corta duración», afirmó Rodríguez.

La misiva fue enviada directamente el miércoles a la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, como ya hizo con otros responsables autonómicos. La ministra explica que «acata» la sentencia del Supremo, que «confirma» la «competencia exclusiva» de las comunidades autónomas en los registros de alojamientos turísticos y de temporada, y, por ello, pide al Gobierno gallego que ejerza la vigilancia que le corresponde.

En su texto, Isabel Rodríguez considera que la labor de la Xunta en esta materia de su competencia «es insuficiente, cuando no inexistente» en base a «lo demostrado por la vía de los hechos» con los datos recopilados por el registro estatal desde que entró en funcionamiento el 1 de julio del 2025.

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Por ejemplo, le «sorprende» que, en ciudades como Santiago, «con un régimen de licencias bastante restrictivo», apunta, exista «un número de solicitudes muy por encima de las licencias municipales concedidas». Piensa que esto demuestra «con claridad» que una declaración responsable como único requisito para inscribir un piso turístico es «manifiestamente insuficiente», «especialmente cuando no va acompañada de una verdadera revisión y exclusión de los registros autonómicos de aquellas viviendas que no cumplan la ley».

«Vamos a estar muy vigilantes», avisa la ministra. En el cierre de su carta, advierte a la Xunta que el Gobierno velará por que se llevan a cabo las «acciones oportunas» para evitar que se siga produciendo este fraude y garantizar que no se vulnere el derecho a la vivienda. «Cuando los derechos de la ciudadanía están en juego, no se puede eludir nuestra responsabilidad, hay que trabajar para garantizarlos. Esta es la oportunidad. Confío en que tomen el camino correcto», terminó.

La Xunta replica que hace 4.000 actuaciones de inspección turística

La Xunta respondió a la carta remitida por la ministra de Vivienda asegurando que es «falso» que existan 4.400 viviendas de uso turístico ilegales en la comunidad. Así lo trasladaron de forma conjunta la Consellería de Vivenda e Infraestruturas y Turismo de Galicia, sosteniendo que en Galicia «no hay 4.400 viviendas de uso turístico ilegales» como, según dice, «acusa falsamente la ministra». «Se trata simplemente de viviendas que no poseían un número de registro que les impuso el Gobierno de forma ilegal, tal y como acaba de certificar el Tribunal Supremo», apuntan.

Dicho esto, el Gobierno gallego señala que trabaja para detectar las «verdaderas irregularidades» a través de la inspección turística y que realiza cada año 4.000 actuaciones, entre ellas las que se hacen en las viviendas de uso turístico.

La Xunta subraya que Galicia lleva cerca de una década regulando las viviendas de uso turístico y criticó que, sin embargo, en los ocho años que lleva el actual Gobierno central, «tuvo una actuación muy pobre o directamente inexistente» a la hora de atajar el problema de la vivienda que, según el Ejecutivo gallego, «está vinculado de forma errónea y confusa con la actividad turística».

«El camino pasa por incrementar la oferta de vivienda y por la colaboración institucional, justo lo contrario de la política de confrontación vacía del Gobierno central para intentar desviar la atención de las medidas ilegales que les acaba de tumbar el Tribunal Supremo», zanja la Xunta.