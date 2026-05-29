Educación refuerza la atención a la diversidad consolidando 400 plazas de profesores especialistas

El acuerdo permitirá consolidar en las plantillas a profesorado de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica; en la foto de archivo el colegio de Boimorto SANDRA ALONSO

La Consellería de Educación firmó este viernes una serie de mejoras con los representantes de CC.OO., ANPE, UGT y CSIF que amplían las acordadas en el año 2023. La principal está dirigida a reforzar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. En concreto, se facilitará la consolidación y contratación de 400 docentes especialistas en inclusión educativa de cara a los dos próximos cursos. No quiere decir que se incorporen 400 nuevos profesores, sino que en algunos casos se consolidarán en el catálogo (relación de puestos de trabajo de infantil y primaria) y en otros se contratarán.

El conselleiro, Román Rodríguez explicó que se modifican los catálogos de las primeras etapas para flexibilizar el acceso a los especialistas, lo que permitirá afianzar a 150 docentes que ahora están por encima de esta relación de puestos. En ESO se contratará a 200 profesionales de pedagogía terapéutica (cien el próximo curso y otros cien en el 2027-28) y a 50 orientadores. «A contratación de máis profesorado e a mellora das condicións laborais, xunto coa baixada de ratios que xa emprendemos hai dous cursos e que imos reforzar aínda máis, son a proba de que o diálogo dá os seus froitos», explicó el conselleiro tras la firma del acuerdo, en alusión a la negociación con los sindicatos. «É un paso adiante na mellora integral do sistema», insistió.

El paquete de medidas acordado en el 2023 va más allá del nuevo profesorado, e incluye un plan para desburocratizar el trabajo de los docentes, bajar las ratios en todas las etapas o reducir la carga lectiva de los profesionales. De hecho, estas dos últimas medidas ya se han implantado en infantil y primaria (finalizada la reducción en infantil, el próximo curso empieza en primaria), mientras que en septiembre también se llevará a cabo la reducción del horario lectivo del profesorado de secundaria. La bajada de ratios en esta etapa comenzará en 2028.

Borja Campos, de Comisiones, aseguró que desde su organización sindical llevan años intentando, «mellorar e modificar os acordos que hoxe acabamos de asinar». Por su parte, el representante de ANPE, Julio Trashorras, recordó que las adendas firmadas supondrán mejoras muy importantes, como la reducción de la jornada lectiva de secundaria y la modificación de catálogos, del año 2007, «son medidas que non se alcanzan dun día para outro senón que son froito de moito traballo», concluyó. Cristóbal Salgueiro, de UGT, aseguró que no es exagerado calificar de «histórico» este acuerdo, con avances importantes como la modificación del horario de secundaria que los sindicatos reclaman desde hace 15 años. Finalmente, Rosa Silva, de CSIF, apuntó que esto permitirá que el profesorado de secundaria vuelva a las 18 horas lectivas, lo que no implica trabajar menos sino disponer de más tiempo para tareas como tutorías, proyectos o atención a las necesidades del alumnado.

Todos aludieron de manera implícita al sindicato mayoritario en la educación, CIG-Ensino, que no ha firmado este acuerdo. Los nacionalistas aseguran que tras la valoración de las 150 plazas de incremento de los catálogos de infantil y primaria anunciadas por la Xunta, finalmente se quedan en 131 (103 de pedagogía terapéutica y 28 de audición y lenguaje), de las que la mayoría están cubiertas ya de forma temporal en la actualidad.