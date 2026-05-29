Los colegios La Salle Inmaculada, de Santiago, y el Torre-Cela, de Bueu, ganan el torneo de oratoria de la Fundación Barrié

Los ganadores de la quinta edición del torneo escolar de oratoria de la Fundación Barrié, este viernes en A Coruña

La Fundación Barrié celebró este viernes en su sede de A Coruña la fase final de la quinta edición del torneo escolar de oratoria, en la que 12 de los 78 equipos participantes que lograron clasificarse se enfrentaron a cinco pruebas que fueron valoradas por un jurado experto. Tras analizar todas las intervenciones, los miembros del jurado designaron los ganadores del torneo.

En la categoría de iniciación venció el CPR La Salle Inmaculada, de Santiago, que se enfrentó al equipo del CPR da Rabadeira, de Oleiros, que quedó en segundo lugar. En la categoría avanzado, el CEIP da Torre-Cela, de Bueu, se proclamó ganador tras superar la intervención del CPR Las Acacias, de Vigo, que consiguió el segundo puesto.

Impulsado por la Fundación Barrié en colaboración con la escuela de debate y oratoria TALKK, el torneo de oratoria de la Fundación Barrié es una iniciativa pionera en Galicia, la única dirigida a alumnos de educación primaria de entre 8 y 12 años. Su objetivo es fomentar el desarrollo de las habilidades comunicativas desde la infancia, así como acercar al profesorado herramientas novedosas para formar a sus alumnos en comunicación y oratoria. La dinámica del torneo está inspirada en el Slam Poetry, un formato de competición originado en EE.UU. en los años 80 que mezcla poesía, teatro y espectáculo en vivo, y que valora tanto el texto a recitar como su interpretación.

A lo largo del curso, los docentes y alumnos participantes en esta edición del torneo recibieron formación específica en aspectos como la exposición en público, la expresión de emociones o el manejo de la comunicación no verbal. Todo ello con el objetivo de dotarlos de herramientas que les permitan liderar eficazmente situaciones comunicativas, perder el miedo escénico, expresar sus ideas de forma convincente y desarrollar una escucha activa y empática.

Esta quinta edición del torneo contó con 571 participantes (497 alumnos y 74 docentes) de 41 centros educativos de toda Galicia, formando 78 equipos divididos en dos categorías. La primera, con alumnos de 3.º y 4.º de primaria, y la segunda, con estudiantes de 5.º y 6.º. La fase clasificatoria se celebró del 9 al 13 de marzo. En ella, 12 equipos consiguieron sellar su pase a la fase final, cuya prueba decisiva se celebró este viernes por la tarde en el auditorio de la Fundación Barrié.

El torneo se enmarca dentro de la línea estratégica de la Fundación Barrié orientada a fomentar entre los jóvenes la expresión oral y el pensamiento crítico, ambas competencias que, en palabras de Carmen Arias, directora de la Fundación, «serán absolutamente decisivas en su futuro». Arias quiso subrayar también el hecho de que este torneo se dirija a un público tan joven: «Familiarizarse con la oratoria y adquirir estas habilidades cuando aún son tan pequeños les permite interiorizarlas de forma más natural. Nos gusta pensar que lo vivido en el torneo les acompañará toda la vida, proporcionándoles herramientas que van a marcar su trayectoria académica, profesional y personal».