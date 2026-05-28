Vota y opina: ¿Crees que deberían concentrarse todas las rutas internacionales en uno de los tres aeropuertos gallegos?

Pasajeros en la zona de salida de la terminal de Lavacolla el pasado marzo Paco Rodríguez

Después de 35 de obras, este jueves ha reabierto el aeropuerto de Santiago, con más rutas internacionales que el verano pasado. Y su relanzamiento también ha significado la vuelta a la normalidad en el de Alvedro. Desde este mismo día, la terminal coruñesa, que había asumido los vuelos de la compostelana mientras esta estaba cerrada, ha regresado poco a poco a la rutina con menos pasajeros, menos vuelos y un aparcamiento provisional ya casi vacío.

El primer día de Lavacolla tras su remodelación ha traído como novedad el primer trayecto directo entre Nueva York y la capital gallega. Desde hoy, ambas ciudades estarán conectadas a solo 8 horas de distancia, a través de aviones de la compañía United Airlines. Entre los pasajeros de este primer vuelo, con música y un cóctel de bienvenida, estaban muchos americanos que tenían como fin hacer el Camino.

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