Vota y opina: ¿Crees que deberían concentrarse todas las rutas internacionales en uno de los tres aeropuertos gallegos?

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GALICIA
Lavacolla ha reabierto este jueves, con una mayor oferta de vuelos a otros países y reduciendo la afluencia de pasajeros en Alvedro28 may 2026 . Actualizado a las 14:49 h.
Después de 35 de obras, este jueves ha reabierto el aeropuerto de Santiago, con más rutas internacionales que el verano pasado. Y su relanzamiento también ha significado la vuelta a la normalidad en el de Alvedro. Desde este mismo día, la terminal coruñesa, que había asumido los vuelos de la compostelana mientras esta estaba cerrada, ha regresado poco a poco a la rutina con menos pasajeros, menos vuelos y un aparcamiento provisional ya casi vacío.
El primer día de Lavacolla tras su remodelación ha traído como novedad el primer trayecto directo entre Nueva York y la capital gallega. Desde hoy, ambas ciudades estarán conectadas a solo 8 horas de distancia, a través de aviones de la compañía United Airlines. Entre los pasajeros de este primer vuelo, con música y un cóctel de bienvenida, estaban muchos americanos que tenían como fin hacer el Camino.
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