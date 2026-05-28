En la inauguración del vuelo Santiago-Nueva York: «Somos un grupo de amigos que viajamos en todos los primeros vuelos de la United»

Margarita Mosteiro Miguel
MARGA MOSTEIRO SANTIAGO / LA VOZ

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A la izquierda, Chantal y Warren, que inauguraron el vuelo disfrazados de peregrinos junto a Thomas, con chaqueta de cristales; a la derecha, Amalia y Eduardo, y Eva y Miguel.
A la izquierda, Chantal y Warren, que inauguraron el vuelo disfrazados de peregrinos junto a Thomas, con chaqueta de cristales; a la derecha, Amalia y Eduardo, y Eva y Miguel. SANDRA ALONSO

Thomas Wong fue el primer pasajero en bajar del avión de la compañía estadounidense en la capital gallega

28 may 2026 . Actualizado a las 17:20 h.

El primer avión de la nueva conexión Nueva York-Santiago activó a un grupo de unos 30 amigos que tienen por «costumbre» viajar en los primeros vuelos de la compañía United sea cual sea el destino.

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