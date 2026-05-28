En la inauguración del vuelo Santiago-Nueva York: «Somos un grupo de amigos que viajamos en todos los primeros vuelos de la United»
SANTIAGO / LA VOZ
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Thomas Wong fue el primer pasajero en bajar del avión de la compañía estadounidense en la capital gallega28 may 2026 . Actualizado a las 17:20 h.
El primer avión de la nueva conexión Nueva York-Santiago activó a un grupo de unos 30 amigos que tienen por «costumbre» viajar en los primeros vuelos de la compañía United sea cual sea el destino.