En la inauguración del vuelo Santiago-Nueva York: «Somos un grupo de amigos que viajamos en todos los primeros vuelos de la United»

A la izquierda, Chantal y Warren, que inauguraron el vuelo disfrazados de peregrinos junto a Thomas, con chaqueta de cristales; a la derecha, Amalia y Eduardo, y Eva y Miguel. SANDRA ALONSO

El primer avión de la nueva conexión Nueva York-Santiago activó a un grupo de unos 30 amigos que tienen por «costumbre» viajar en los primeros vuelos de la compañía United sea cual sea el destino.