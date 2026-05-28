Detenido un profesor del entorno de Santiago por abusos a alumnas
GALICIA
Las menores de edad son estudiantes de educación primaria29 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un profesor de un colegio del entorno de Santiago ha sido detenido como presunto autor de abusos sexuales a alumnas de primaria, todas menores de edad. Tras declarar en los juzgados, ha sido enviado a prisión provisional y también ha sido despedido por el centro, que ha remitido una carta a los padres anunciando que quieren actuar «con la máxima transparencia posible» pero también «con la prudencia y sensibilidad que exige una situación de esta naturaleza, especialmente para proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y sus familias» y «no interferir en la investigación».
La Policía Nacional le ha intervenido dispositivos informáticos que van a ser analizados en busca de fotografías que apoyen el relato de las niñas afectadas.