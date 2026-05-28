Detenido un profesor del entorno de Santiago por abusos a alumnas

Vehículos de la Policía Nacional estacionados ante la comisaría de Santiago, en foto de archivo PACO RODRÍGUEZ

Un profesor de un colegio del entorno de Santiago ha sido detenido como presunto autor de abusos sexuales a alumnas de primaria, todas menores de edad. Tras declarar en los juzgados, ha sido enviado a prisión provisional y también ha sido despedido por el centro, que ha remitido una carta a los padres anunciando que quieren actuar «con la máxima transparencia posible» pero también «con la prudencia y sensibilidad que exige una situación de esta naturaleza, especialmente para proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y sus familias» y «no interferir en la investigación».

La Policía Nacional le ha intervenido dispositivos informáticos que van a ser analizados en busca de fotografías que apoyen el relato de las niñas afectadas.