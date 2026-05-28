El BNG exige al Gobierno central que cumpla la ley de dependencia y asuma la mitad de la financiación

Una vecina de Ferrol en silla de ruedas en una foto de archivo ANGEL MANSO

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha exigido al Gobierno central que «cumpra dunha vez» con la obligación legal de financiar el 50 % del sistema de atención a la dependencia en Galicia. «O Executivo central segue sen cumprir nin coa lexislación nin co acordado co BNG no acordo de investidura», ha denunciando el nacionalista a través de un comunicado.

En el texto, el Bloque alude al informe del Observatorio estatal para la dependencia correspondiente al primer trimestre de 2026, recordando que «alerta do aumento das listas de espera» en todo el Estado y denuncia un sistema de «baixo custe» en la atención a las personas dependientes.

Rego también indica que una respuesta del Gobierno central al BNG afirma que la aportación a Galicia para financiar la dependencia aumentó hasta situarse cerca del 41 %, pero que, en todo caso, esa es una cifra «que segue alonxada do mínimo de 50 % comprometido legalmente». Además, otros informes, como el publicado a principios de esta semana por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, rebaja aún más la aportación estatal, y la deja en solo un 32,9 % durante el año 2025.

«Non só está a incumprir coa obriga legal de cofinanciamento do 50 %, senón que a participación real do Estado segue a ser claramente insuficiente e mesmo inferior ao comprometido en anteriores exercicios», critica Rego. La financiación de al menos la mitad del gasto de dependencia con cargo a las arcas estatales viene fijada en la Ley de Dependencia, aprobada hace ya veinte años.

Así las cosas, el BNG ha presentado una serie iniciativas en las que demanda al Ejecutivo central que detalle cuál ha sido exactamente la aportación económica destinada a Galicia para financiar la dependencia en el año 2025 y en lo que va del 2026, así como que concrete cuándo piensa cumplir con la obligación legal de asumir el 50 % del financiamiento del sistema.

La exigencia que hace el Bloque al Gobierno central coincide con la que hace años viene realizando la Xunta, especialmente a través de la Consellería de Política Social, denunciando la infrafinanciación estatal y la deuda acumulada con Galicia en materia de dependencia.