La Aemet mejora su sistema para pronosticar el peligro de incendios forestales

Incendio en Quiroga, en agosto del año pasado CARLOS CORTÉS

Coincidiendo con el inicio de la campaña de incendios forestales, que arranca el 1 de junio por las altas temperaturas y el calor prolongado, la Agencia Estatal de Meteorología acaba de presentar el índice IPIF (de peligro de incendios forestales), con el que mejora el sistema utilizado hasta ahora para identificar situaciones de riesgo. Este incorpora variables meteorológicas con las que pronosticar el peligro de fuegos, como la temperatura, la humedad, el viento o la lluvia acumulada en días previos, y añade nuevos parámetros que permiten una caracterización más completa de las condiciones del territorio.

Las novedades que incorpora el sistema son la información sobre el estado de la vegetación, que se obtiene mediante observación satelital, y de la humedad del suelo. También integra datos relativos a los usos del suelo y al tipo de superficie, adaptando sus cálculos a las características específicas de cada territorio, ya que el comportamiento del fuego y la disponibilidad de combustible varían entre áreas urbanas, masas forestales o zonas agrícolas.

El nuevo índice también mejora la resolución espacial de la información, que pasa de cinco a un kilómetro, permitiendo representar con mayor detalle las condiciones del territorio. Además, se amplían las categorías de peligro, que pasan de cinco a seis, con la incorporación del nivel muy bajo, junto a las categorías ya existentes de bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.

Estas categorías se establecieron teniendo en cuenta más o menos la última década (el período 2015-2024), que incluye algunos de los años más cálidos registrados en España. Así, el nuevo sistema permite identificar de una forma más afinada y precisa las situaciones de peligro muy alto o extremo. Con esta nueva herramienta, los servicios responsables de la prevención y extinción de incendios forestales dispondrán de información más detallada para apoyar la toma de decisiones y reforzar las capacidades de anticipación y respuesta ante los fuegos.

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Hasta ahora, y desde la década de los años setenta del siglo XX, se utilizaba el índice meteorológico de incendios (FWI, Fire Weather Index), que informaba sobre la probabilidad de ignición e intensidad de propagación del fuego. Basándose en variables meteorológicas como la temperatura, la humedad, el viento y la precipitación, se evaluaba el riesgo de incendios forestales.

Ambas herramientas son claves para planificar acciones preventivas y para gestionar los recursos ante posibles incendios forestales. En los últimos años, Galicia ha sufrido varios incendios devastadores, como los del año pasado, que rompieron con todos los precedentes, en la superficie arrasada y en el tipo de incendio, muy virulento. De enero a septiembre del 2025 ya se habían quemado prácticamente las mismas hectáreas —más de 130.000— que en toda la última década.