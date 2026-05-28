Más de 4.000 venezolanos, cubanos y colombianos logran en Galicia la nacionalidad española

Gente transitando por la calle Barcelona de A Coruña, en el barrio del Agra do Orzán ANGEL MANSO

El 2025 ha sido el año en el que más extranjeros residentes en Galicia han obtenido la nacionalidad española. De los 2.123 casos aprobados en el 2019 se ha pasado a 8.344 el año pasado, sumando 27.216 nacionalizaciones en cinco años. El proceso de obtención de plenos derechos es aprovechado, sobre todo, por residentes llegados de América, pues el 85 % procede de dicho continente. De Venezuela son originarios 2.127, de Cuba 1.095, y de Colombia otros 1.074. Perú, Marruecos, República Dominicana y Brasil son los siguientes países con mayor aportación de nuevos españoles entre los extranjeros afincados en Galicia.

La adquisición de la nacionalidad tiene en la opción de la residencia la vía más frecuente. Es necesario demostrar haber vivido en el país de manera continuada durante diez años, pero ese plazo se reduce a cinco para los refugiados; se rebaja a dos para los procedentes de Latinoamérica, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o de origen sefardí, y baja incluso a solo un año para los extranjeros nacidos en territorio español, quienes lleven un año casados con un ciudadano español, los viudos o viudas también de nacionales, y los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que originalmente hubieran sido españoles. Los mayores de edad tienen que superar un examen de conocimientos constitucionales y socioculturales y, si la lengua materna no es el castellano, un ejercicio de idioma.

La nacionalidad también se puede lograr por opción, para los extranjeros que tengan un vínculo histórico específico con España. De igual modo es concedida por carta de naturaleza, una opción excepcional otorgada por el Gobierno tras valorar la concurrencia de circunstancias como méritos culturales, científicos, deportivos destacados o razones humanitarias.

El 78 % de los nacionalizados en Galicia el año pasado lo lograron por ser residentes. De ellos, 707 ya habían nacido en España, aunque de padres con pasaporte de otros países.

La edad más frecuente del contingente nacionalizado en Galicia va de los 35 a los 39 años (1.014), seguidos del grupo de 30 a 34 y de 40 a 44. Solo el 3,5 % tiene más de 65 años, mientras que el 25 % cuenta con menos de 19 años. El 58,5 % del total son mujeres.

En toda España el número de extranjeros residentes que adquirió la nacionalidad el año pasado aumentó en un 18,7 %, con 299.732 expedientes aprobados, el número más alto desde que existen registros. Las nacionalidades de origen más frecuentes fueron Marruecos (42.114), Colombia (37.712) y Venezuela (36.271). Cataluña (70.933) y la Comunidad de Madrid (69.566) fueron las comunidades con más adquisiciones de la nacionalidad española por residentes extranjeros.