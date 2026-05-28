Más de 4.000 cubanos, venezolanos y colombianos logran en Galicia la nacionalidad española

Grupo de venezolanos realizando trámites ante el consulado de su país en Vigo M.MORALEJO

El 2025 ha sido el año en el que más extranjeros residentes en Galicia han completado todo el proceso administrativo para convertirse en ciudadanos españoles de pleno derecho. La evolución ascendente iniciada en el 2019 ha dado un salto notable desde entonces, pasando de las 2.123 personas registradas en ese año a las 8.344 del año pasado. Son 27.216 los residentes extranjeros que se han convertido en españoles en la comunidad gallega en el último lustro, cifra que se duplica hasta los 54.493 sumando todos los expedientes aprobados en las oficinas de extranjería gallegas desde el año 2013.

Los procesos de nacionalización han sido aprovechados en el último año en Galicia de manera especial por los residentes llegados de América. Hasta el 85 % de los nacionalizados procede de dicho continente. Destacan sobremanera los 4.296 residentes nacionalizados llegados de Venezuela (2.127), Cuba (1.095) y Colombia (1.074). Perú, Marruecos, República Dominicana y Brasil son los siguientes aportadores de integrantes del censo de nuevos españoles llegados a la comunidad gallega desde el extranjero.

La adquisición de la nacionalidad española tiene en la opción de la residencia la vía más común. Por lo general es necesario demostrar haber vivido en el país de manera continuada durante diez años, pero ese plazo se reduce en función de situaciones como la de los refugiados (necesarios 5 años), la de los procedentes de países latinoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o las personas de origen sefardí (2 años), y baja incluso más (solo 1 año) para casos específicos como para los nacidos en territorio español, los que lleven un año casados con un ciudadano español, los viudos o viudas de español, y los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que originalmente hubieran sido españoles. Los mayores de edad tienen que superar dos pruebas confeccionadas por el Instituto Cervantes, con un examen de conocimientos constitucionales y socioculturales y, si la lengua materna no es el español, un ejercicio de idioma.

Otra fórmula para convertirse en español es la obtención de la nacionalidad por opción para los extranjeros que tengan un vínculo familiar o histórico específico con España. Son aquellos que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español; las personas cuyo padre o madre hubieran sido originariamente españoles y nacidos en España; aquellos cuya determinación de quiénes son sus padres o nacimiento en España se determine después de los 18 años de edad, y los adoptados por españoles después de haber cumplido los 18 años.

Otra vía es lograr la nacionalidad por carta de naturaleza, una opción de carácter excepcional y discrecional que es otorgada directamente por el Gobierno tras valorar la concurrencia de circunstancias como méritos culturales, científicos, deportivos destacados o razones humanitarias. La nacionalización por la llamada posesión de estado, sería la última manera de convertirse en español para quienes hayan poseído y utilizado la nacionalidad española durante 10 años de forma continuada creyendo genuinamente que era español, en base a un título inscrito en el Registro Civil que posteriormente termine siendo anulado.

El 78 % de los nacionalizados en Galicia lo lograron por ser residentes. Un total de 707 de los que se han convertido en españoles nacieron ya en España, aunque de padres con pasaporte de otros países que les fue transmitido a sus descendientes. La edad más frecuente del contingente nacionalizado en Galicia es la que va de 35 a 39 años (1.014 casos), seguidos del grupo de 30 a 34 y el de 40 a 44. Solo el 3,5 % tiene más de 65 años, mientras que el 25 % cuenta con menos de 19 años. El 58,5 % del total son mujeres.

En toda España el número de extranjeros residentes que adquirió la nacionalidad el año pasado aumentó en un 18,7 %, con 299.732 expedientes aprobados, el número más alto desde que existen registros. Las nacionalidades de origen más frecuentes fueron Marruecos (42.114), Colombia (37.712) y Venezuela (36.271). Cataluña (70.933) y la Comunidad de Madrid (69.566) fueron las comunidades con más adquisiciones de nacionalidad española de residentes.