Las tasas turísticas de las ciudades gallegas son las más bajas del Estado

Dos turistas, caminando con sus maletas por el casco histórico de Santiago, en una imagen de archivo. SANDRA ALONSO

Hace ocho meses que los huéspedes de hoteles, viviendas de uso turístico y demás alojamientos pagan en A Coruña y Santiago una tasa turística durante sus estancias. Siguiendo la estela de otras ciudades europeas, y