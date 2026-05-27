Las tasas turísticas de las ciudades gallegas son las más bajas del Estado

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Dos turistas, caminando con sus maletas por el casco histórico de Santiago, en una imagen de archivo.
Dos turistas, caminando con sus maletas por el casco histórico de Santiago, en una imagen de archivo. SANDRA ALONSO

Vigo la aplicará a partir de octubre con valores más reducidos que en Santiago y A Coruña, donde se pagan hasta 2,50 euros. El impuesto es mayor en algunas urbes adonde se puede volar desde Galicia

28 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace ocho meses que los huéspedes de hoteles, viviendas de uso turístico y demás alojamientos pagan en A Coruña y Santiago una tasa turística durante sus estancias. Siguiendo la estela de otras ciudades europeas, y

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