Las tasas turísticas de las ciudades gallegas son las más bajas del Estado
REDACCIÓN / LA VOZ
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Vigo la aplicará a partir de octubre con valores más reducidos que en Santiago y A Coruña, donde se pagan hasta 2,50 euros. El impuesto es mayor en algunas urbes adonde se puede volar desde Galicia28 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Hace ocho meses que los huéspedes de hoteles, viviendas de uso turístico y demás alojamientos pagan en A Coruña y Santiago una tasa turística durante sus estancias. Siguiendo la estela de otras ciudades europeas, y